З'явились перші відгуки на "Лігу справедливості" Зака Снайдера: думки критиків розділились

У мережі вже з'явились перші рецензії на "Лігу справедливості" режисера Зака Снайдера. Переважно вони досить схвальні, але є й такі, що додають трішки дьогтю.

Кінокритики сходяться на думці, що у Зака Снайдера вийшло однозначно краще, ніж в Джосса Відона, який робив попередню версію "Ліги справедливості". Натомість критика здебільшого прилітає через "занадто великий хронометраж". Деяким не подобається, що стрічка триває близько 4 годин. Хоч для фанатів це скорше плюс, ніж мінус.

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Згідно з рецензіями критиків, картина точно не стане "фільмом року". Але все ж переважно вона викликала позитивне враження. Тож вже можна зрозуміти, що це непоганий фільм, за який DC буде не соромно.

Що кажуть критики про фільм "Ліга справедливості" Зака Снайдера

Нині картина має 78% "свіжості" на Rotten Tomatoes (за 124 рецензіями);

Також стрічка зібрала 56 балів на Metacritic (за 34 відгуками);

Видання Variety зазначило, що у картині Зака Снайдера велика кількість свіжого матеріалу і ряд змін, які справді покращують театральну версію Джосса Відона. І хоч, по суті, це той самий фільм, різне його виконання значно змінює враження від перегляду;

На Roger Ebert пишуть, що фільм має грандіозний тон і масштаб;

Стівен Вайтрауб розповів, що стрічка заповнена сценами, які обов'язково полюблять глядачі;

Метт Ґолдберг зауважив, що завдяки 4-годинному хронометражу центральні герої отримують більше часу для розвитку. Персонажі виглядають більш пропрацьованими, особливо це стосується Кіборга.

А як щодо негативних відгуків?

Зазвичай критики лаяли стрічку за хронометраж, який деяким з них видався надмірним. Деяких не влаштувала якість спецефектів.

Найнегативніша рецензія, напевно, розміщена у виданні на Slant Magazine. На його думку, "картину можна було б назвати пародією на супергеройський жанр, якби вона не була такою нудною". А ось критик з Indie Wire вважає, що фільм просто "не спрацював".

Цікаво, що один з найбільш негативних відгуків написав автор з Entertainment Weekly, який раніше вирішив прорецензувати весь перший сезон "Відьмака" на основі лише перших двох епізодів.

Самостійно оцінити "Лігу справедливості" Зака ​​Снайдера ми зможемо вже зовсім скоро. Адже прем'єра картини відбудеться на HBO Max 18 березня.

"Ліга справедливості Зака Снайдера" сюжет

Події розвиваються після смерті Супермена у фільмі "Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості". Бетмен, Диво-жінка, Флеш Аквамен та Кіборг об'єднуються у Лігу справедливості, аби захистити світ від вторгнення Степового вовка і його армії парадемонів. Також у стрічці з'явиться Дарксайд.

Кінокартина має "дорослий" рейтинг R – тобто "від 17 років". Деякі персонажі поводяться досить грубо, а в одній зі сцен Бетмен навіть матюкається.

"Ліга справедливості Зака Снайдера": дивіться фінальний трейлер

Акторський склад:

У стрічці зіграє багато відомих акторів, яких ми бачили у попередніх фільмах DC, зокрема: