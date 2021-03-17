З'явились перші відгуки на "Лігу справедливості" Зака Снайдера: думки критиків розділились

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Джерело:

24 канал

У мережі вже з'явились перші рецензії на "Лігу справедливості" режисера Зака Снайдера. Переважно вони досить схвальні, але є й такі, що додають трішки дьогтю.

Кінокритики сходяться на думці, що у Зака Снайдера вийшло однозначно краще, ніж в Джосса Відона, який робив попередню версію "Ліги справедливості". Натомість критика здебільшого прилітає через "занадто великий хронометраж". Деяким не подобається, що стрічка триває близько 4 годин. Хоч для фанатів це скорше плюс, ніж мінус.

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Згідно з рецензіями критиків, картина точно не стане "фільмом року". Але все ж переважно вона викликала позитивне враження. Тож вже можна зрозуміти, що це непоганий фільм, за який DC буде не соромно.

Що кажуть критики про фільм "Ліга справедливості" Зака Снайдера

  • Нині картина має 78% "свіжості" на Rotten Tomatoes (за 124 рецензіями);
  • Також стрічка зібрала 56 балів на Metacritic (за 34 відгуками);
  • Видання Variety зазначило, що у картині Зака Снайдера велика кількість свіжого матеріалу і ряд змін, які справді покращують театральну версію Джосса Відона. І хоч, по суті, це той самий фільм, різне його виконання значно змінює враження від перегляду;
  • На Roger Ebert пишуть, що фільм має грандіозний тон і масштаб;
  • Стівен Вайтрауб розповів, що стрічка заповнена сценами, які обов'язково полюблять глядачі;
  • Метт Ґолдберг зауважив, що завдяки 4-годинному хронометражу центральні герої отримують більше часу для розвитку. Персонажі виглядають більш пропрацьованими, особливо це стосується Кіборга.

А як щодо негативних відгуків?

Зазвичай критики лаяли стрічку за хронометраж, який деяким з них видався надмірним. Деяких не влаштувала якість спецефектів.

Найнегативніша рецензія, напевно, розміщена у виданні на Slant Magazine. На його думку, "картину можна було б назвати пародією на супергеройський жанр, якби вона не була такою нудною". А ось критик з Indie Wire вважає, що фільм просто "не спрацював".

Цікаво, що один з найбільш негативних відгуків написав автор з Entertainment Weekly, який раніше вирішив прорецензувати весь перший сезон "Відьмака" на основі лише перших двох епізодів.

Самостійно оцінити "Лігу справедливості" Зака ​​Снайдера ми зможемо вже зовсім скоро. Адже прем'єра картини відбудеться на HBO Max 18 березня.

"Ліга справедливості Зака Снайдера" сюжет

Події розвиваються після смерті Супермена у фільмі "Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості". Бетмен, Диво-жінка, Флеш Аквамен та Кіборг об'єднуються у Лігу справедливості, аби захистити світ від вторгнення Степового вовка і його армії парадемонів. Також у стрічці з'явиться Дарксайд.

Кінокартина має "дорослий" рейтинг R – тобто "від 17 років". Деякі персонажі поводяться досить грубо, а в одній зі сцен Бетмен навіть матюкається.

"Ліга справедливості Зака Снайдера": дивіться фінальний трейлер

Акторський склад:

У стрічці зіграє багато відомих акторів, яких ми бачили у попередніх фільмах DC, зокрема:

  • Бен Аффлек,
  • Генрі Кавілл,
  • Емі Адамс,
  • Галь Гадот,
  • Езра Міллер,
  • Джейсон Момоа,
  • Рей Фішер,
  • Джеремі Айронс,
  • Дж. К. Сіммонс,
  • Ембер Херд,
  • Джессі Айзенберг,
  • Джаред Лето та інші.