5 найжорстокіших лиходіїв у кіно, від яких мурахи по шкірі

Битва між добром і злом – класичний сюжет, який завжди створює напружену атмосферу й тримає увагу глядачів. Велику роль у цьому відіграють персонажі-лиходії, які викликають незабутні емоції.

Успішні фільми й серіали підтверджують, як важливо, щоб у кіно був антагоніст – символ зла та підступності. Ці персонажі роблять кіно по-справжньому цікавим.

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Джокер

Комічного персонажа зіграли безліч акторів – Джек Ніколсон, Джаред Лето, Хоакін Фенікс. Але супергеройський фільм Крістофера Нолана "Темний лицар" та актор Хіт Леджер створили переконливого лиходія з садистським почуттям гумору та психопатичними нахилами.



Лиходії у кіно / Кадр з фільму

На відміну від більшості інших лиходіїв, Джокер не бажає влади чи багатства, він хоче бачити увесь світ у стражданнях та хаосі. Це робить його ще небезпечнішим і непередбачуваним.

Дарт Вейдер

Карколомний та безжалісний Дарт Вейдер – центральний персонаж кіноепопеї "Зоряні війни". Він служив своєму злому господареві понад 20 років, але повернувся на світлу сторону завдяки синові. Його історія продовжилась у трилогії-приквелі.



Лиходії у кіно / Кадр з фільму

Дарт Вейдер – один з найпопулярніших лиходіїв у науково-фантастичному кіно. Одна його присутність лякає, вражає та робить атмосферу таємничості й привабливості.

Ганнібал Лектер

Цей зловісний персонаж спершу з'явився у романах письменника Томаса Гарріса, а згодом і в кіно. До слова, він натхненний реальним вбивцею. Ганнібала Лектора бездоганно зобразив на екрані Ентоні Гопкінс у фільмі "Мовчання ягнят" 1991 року. Це харизматичний судовий психіатр з рисами соціопата, який водночас є серійним вбивцею та канібалом. Його інтелект і захоплює, і лякає.



Лиходії у кіно / Кадр з фільму

За цю роль Ентоні Гопкінс вперше отримав Оскар, вона залишається однією з найвідоміших ролей актора.

Емі Данн

Лиходійка, яку у фільмі "Загублена" втілила Розамунд Пайк, викликає у глядача різі емоції: від жалості до зневаги. Вона імітує своє зникнення та залишає деталі, щоб підставити свого чоловіка й забезпечити йому смертний вирок начебто за її вбивство.



Лиходії у кіно / Кадр з фільму

Згодом Емі з'являється та шантажує чоловіка. Вона небезпечна, жорстока, але водночас хитра й розумна. Розамунд Пайк вдало показала неоднозначну персонажку у психологічному трилеру й отримала номінацію на Оскар та інші премії.

Фредді Крюгер

Ніхто не зрівняється з лиходієм, який вбиває своїх жертв уві сні. Це один з найогидніших злочинців, який дебютував у фільмі "Кошмар на вулиці В'язів" 1984. Його спотворене обличчя та металеві кігті перетворили персонажа на ікону попкультури.



Лиходії у кіно / Кадр з фільму

Роберт Інґлунд зіграв персонажа в оригінальній серії франшизи. Образ Фредді Крюгера залишиться найвідомішою його роллю.