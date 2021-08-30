"Жити, як у старих черевиках": Чому Ліллі Вачовскі відмовилася знімати "Матрицю 4"

Одна з режисерок культової франшизи "Матриці", Ліллі Вачовскі, відмовилася брати участь у створенні четвертої частини. Про причини читайте нижче.

Під час віртуальної панелі Асоціації телевізійних критиків Ліллі Вачовскі розповіла, що надалі хоче творити в іншому напрямку, аніж її сестра, яка, власне, зараз працює над продовженням франшизи "Матриця: Воскресіння".

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Ліллі наголосила на тому, що відмовитися від участі у проєкті було для неї непростим рішенням. На це також вплинула зміна статі, тобто трансгендерний перехід зірки.

Змінити стать Ліллі наважиласяЩо цікаво, після того, якотримав ім'я Ліллі, по-справжньому успішних проєктів в режисерки не було.

Останніми роботами, у яких працювала Ліллі із сестрою Ланою, були:

"Хмарний атлас";

"Піднесення Юпітер";

перший сезон "Восьмого почуття".

Ми завершували один проєкт, починали готувати наступний. Ми були дуже виснаженими і мій світ певною мірою розвалювався, навіть, якщо я відчувала, що вибралася вже зі свої шкарлупи. Тож мені потрібно було відійти від цієї індустрії. Мені потрібно було відновити зв'язок із собою, – згадала Ліллі.

Коли її сестра Лана прийшла до неї з ідеєю зняти четвертий фільм "Матриці", то Ліллі відчула, що тут варто змінити хід подій.

"Ми почали говорити про це (продовження "Матриці", – Кіно 24) після смерті наших батьків. І це було щось непривабливе для мене, я не хотіла повертатися і бути частинкою того, що робила раніше. І я не бажала переживати свій трансгендерний перехід і такі великі зміни у моєму житті, коли й відчувала втрату мами й тата. Це так, ніби я збиралася жити, як у старих черевиках. Я не хотіла цього робити", – доповнила Ліллі.

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На питання, чи є у пари сестер будь-які плани щодо співпраці на майбутнє, Ліллі відповіла непевно: "Хто знає? Хто знає? Можливо", – сказала вона.

Що відомо про "Матрицю 4" Прем'єра четвертої "Матриці" відбудеться в кінотеатрах в середу, 22 грудня 2021 року. У центрі подій четвертого фільму "Матриці: Воскресіння" – продовження лінії протистояння головних героїв попередніх фільмів зі світом комп'ютерної матриці, яка встановила контроль над планетою.

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