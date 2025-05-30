Найуспішніший ігровий римейк Disney: що треба знати про новий фільм "Ліло і Стіч"
- Науково-фантастична комедія "Ліло і Стіч" є ігровим римейком анімаційного фільму 2002 року і вже доступна в кінотеатрах України.
- Фільм отримав змішані відгуки критиків, але зберіг повагу до оригіналу і вважається чарівною та зворушливою стрічкою.
Науково-фантастична комедія "Ліло і Стіч" є ігровим римейком анімаційного однойменного фільму 2002 року. Улюблені персонажі повернулися на екрани та вже підкорюють як глядачів, так і кінокритиків.
22 травня відбулась прем'єра фільму "Ліло і Стіч" в Україні – стрічку вже можна переглянути в кінотеатрах. У матеріалі Кіно 24 дізнавайтесь більше про сюжет, акторський склад і відгуки критиків.
До слова У кіно виходить "Карате Кід: Легенди" з Джекі Чаном: чи варто піти на фільм
Оригінальний анімаційний фільм про монстра-прибульця Стіча вийшов у 2002 році. Це був режисерський дебют для Кріса Сандерса, який також працював над фільмами "Як приручити дракона", "Дикий робот". Тоді стрічку високо оцінили критики й вона увійшла в список улюблених мультфільмів для багатьох.
Сюжет фільму "Ліло і Стіч" 2025
Події, що розгортатимуться в ігровому римейку, не надто відрізнятимуться від оригіналу. У центрі – "Експеримент 626" – блакитний інопланетний монстр, якого створив божевільний вчений. У Міжгалактичній раді його називають небезпечним і відправляють на безлюдний астероїд. Але щось йде не так і Стіч опиняється на Гавайських островах.
Тим часом 6-річна гавайська дівчинка Ліло, яка втратила батьків, відчуває себе дуже самотньою. Вона живе зі старшою сестрою Нані, яка всіляко намагається турбуватись про Ліло. Якось дівчинка захотіла взяти з притулку песика. Її увагу привернув блакитний малюк, якого Ліло вирішує назвати Стічем.
"Ліло і Стіч": дивіться трейлер онлайн
Головну роль зіграла Майя Келоха, а його сестру – Сінді Аґудонґ. Стіча озвучив Кріс Сандерс, як і в попередніх фільмах.
Що кажуть критики
IMDb – 7,0/10
Rotten Tomatoes – 69%
Metacritic – 55/100
Відтворюючи чарівний шарм оригіналу, хоча і не зовсім відповідаючи його бурхливій уяві, "Ліло і Стіч" постає як один з найкращих римейків діснеївської класики,
– так звучить консенсус критиків на Rotten Tomatoes.
Найбільше критиці піддали зміни, які внесли у рімейк порівняно з оригінальним фільмом, а також нецікавий фінал.
Проте у мережі відзначають, що повага до оригіналу збереглись, а зворушлива атмосфера і хімія між персонажами підкорила як експертів, так і глядачів. Фільм називають милим і чарівним, і таким, що точно задовольнить шанувальників оригіналу.