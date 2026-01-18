Драматичний турецький серіал, який можна подивитися за день

Турецькі серіали – це той тип кінематографу, коли під час перегляду всього однієї серії можна пережити весь спектр емоцій. Тож, якщо маєте бажання поринути у таку пригоду, то можемо з цим допомогти.

24 Канал пропонує до перегляду серіал 2025 року – "Листи з минулого", який можна переглянути всього за один день.

Не пропустіть Софі Тернер зіграє роль Лари Крофт у серіалі "Розкрадачка гробниць": перші кадри

Що відомо про турецький серіал "Листи з минулого"?

Однією з авторів стрічки стала Рана Денізер.

Головні актори:

Ґьокче Бахадир;

Онур Туна;

Селін Єнінджі.

Рік виходу: 2025

Жанр: драматичний серіал/мінісеріал.

Кількість сезонів: 1

Кількість серій: 8

Хронометраж: приблизно 39 хвилин триває кожна серія (загальна тривалість сезону – 5 годин 12 хвилин).

Де дивитись: Netflix

Рейтинг IMDb: 5,4

Сюжет серіалу

Серіал розповідає про Еліф – молоду жінку, яка випадково знаходить старі листи, що належали її матері. У них зберігаються давні таємниці та нерозкриті історії про людей зі шкільного літературного клубу 2003 року.

Замість простої родинної історії Еліф стикається з тим, що старі спогади, приховані емоції і рішення минулого досі впливають на долі людей сьогодні. Вона починає шукати авторів кожного листа, щоб скласти повну картину правди – історії дружби, кохання, болю та спокути, що розгортаються між минулим і сьогоденням.

"Листи з минулого": дивіться онлайн трейлер серіалу

Цей серіал ідеально підійде тим, хто любить емоційні драми з загадками, теплі спогади і сюжетні повороти, що розкривають людські стосунки та секрети.

А чи знали ви про найновіший український серіал у жанрі детективного трилера, про який гудить мережа.