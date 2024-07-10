3 літні серіали, які ідеально підійдуть для теплих вечорів

Літо – ідеальний час для перегляду нових серіалів. У цю пору року хочеться легких сюжетів, аби на декілька годин забути про все та розслабитися. Можна навіть зібрати друзів, щоб провести час ще веселіше і цікавіше.

Сьогодні редакція Кіно 24 поділиться з вами добіркою літних серіалів, які треба подивитися прямо зараз. Урізноманітнюйте свої дні цікавими сюжетами та слідкуйте за пригодами головних героїв.

До слова Не тільки "Думками навиворіт 2": найкасовіші мультфільми, що зібрали понад мільярд у прокаті

"Білий лотос"

Кількість сезонів : 2

: 2 Кількість серій: 13

Події серіалу розгортаються на Гаваях. У готелі, куди приїжджають відпочивальники, відбуваються дивні події. Тут можна знайти будь-кого: закоханих під час медового місяця або жінку, яка прибула спеціально для того, щоб розвіяти прах померлої мами. Глядачі також знайомляться з сім'єю, кожен член якої – неймовірно різний. Вони хочуть безтурботно провести час та відпочити, однак раптом все йде не за планом.

"Білий лотос": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Зовнішні мілини"

Кількість сезонів : 3

: 3 Кількість серій: 30

У серіалі розповідається про підлітків, які вирушають шукати скарби. Для цього вони їдуть на острів, що розташований на узбережжі Північної Кароліни. Під час курортного сезону місцеві жителів втрачають можливість заробити гроші, оскільки починається сильний ураган. Головні герої хочуть знайти золото, завдяки якому можна отримати пів мільярда доларів. Однак попереду у друзів чимало небезпек.

"Зовнішні мілини": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Літо, коли я погарнішала"

Кількість сезонів : 2

: 2 Кількість серій: 15

Це екранізація трилогії, яку написала американська письменниця Дженні Хан. У центрі серіалу – дівчина, на ім'я Беллі Конклін, яка чекає на своє шістнадцятиріччя. Влітку головна героїня разом з близькими людьми відправляється на пляж Казенс. Беллі помітно подорослішала, тому думає, що попереду у неї багато змін.

"Літо, коли я погарнішала": дивіться онлайн трейлер серіалу

Сподіваємося, що вам сподобалася добірка літніх серіалів від нашої редакції. Проведіть теплі місяці цікаво!