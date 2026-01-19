Де та коли дивитись серіал "Лицар сімох королівств" – приквел легендарної "Гри престолів"

"Лицар сімох королівств" – це американський телесеріал у жанрі фентезі, створений Джорджем Мартіном. Стрічка стала приквелом до легендарної "Гри престолів".

Прем'єра серіалу відбулась 18 січня і занурила глядачів в події, які відбувались за 100 років до "Гри престолів". У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, де та коли дивитись серіал "Лицар сімох королівств" українською мовою.

Де і коли дивитись серіал "Лицар сімох королівств"?

Серіал "Лицар сімох королівств" вийшов 18 січня 2026 року на платформі HBO та HBO Max. В Україні та інших країнах із міжнародним релізом перегляд став доступним із 19 січня. Нові серії виходять щопонеділка.

Графік виходу епізодів:

18 січня – 1 серія,

25 січня – 2 серія

1 лютого – 3 серія

8 лютого – 4 серія

15 лютого – 5 серія

22 лютого – 6 серія

В Україні серіал можна подивитися на стримінговому сервісі HBO Max, який доступний у магазинах застосунків, на офіційному сайті hbomax.com, а також через ексклюзивного партнера – MEGOGO з українською озвучкою.

Про що сюжет серіалу "Лицар сімох королівств"?

Події серіалу розгортаються за століття до "Гри престолів", у часи, коли Вестеросом мандрують двоє зовсім неочікуваних героїв. Молодий, наївний, але відважний лицар сер Дункан Високий та його кмітливий і невисокий зброєносець Егг вирушають у подорож світом, сповненим небезпек.

На відміну від "Гри престолів" та "Дому дракона", наша драма із шести епізодів зосереджується на житті нижчого класу Вестероса й оповідає про середньовічних лицарів поряд зі зброярами, акторами, кухарками та повіями,

– поділився шоуранер серіалу.

"Лицар сімох королівств": дивіться онлайн трейлер серіалу

Це епоха, коли Таргарієни ще сидять на Залізному Троні, а пам'ять про останніх драконів досі жива. На друзів чекають великі випробування, могутні вороги та подвиги, що назавжди змінять їхні долі.