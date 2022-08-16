Лієв Шрайбер показав фото знищеної Бородянки й подякував Зеленському та Шевченкові

Лієв Шрайбер, який приїхав до України 15 серпня, побував у Бородянці та Макарові, що на Київщині. Голлівудський актор вражений масштабами руїн, та, попри все, подякував Зеленському за теплу зустріч.

Разом з американською зіркою "Люди-Х: Росомаха" до Києва приїхав Андрій Шевченко. Вони разом зустрілися із президентом України та відвідали вщент зруйновану Бородянку та Макарів Бучацького району.

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Лієв Шрайбер показав фото Бородянки та подякував Зеленському і Шевченкові

Дякую, пане Президенте, за теплу зустріч та можливість зрозуміти, наскільки важливими є наша постійна участь та підтримка для народу України,

– зазначив Шрайбер.

"І дякую @andriyshevchenko за величезне серце і надихаючі слова. Я бачив, як Андрій розмовляв із групою дітей на футбольному полі через дорогу від місця вибуху у Бородянці – із добротою та співчуттям буквально у тіні жорстокості та невігластва", – доповнив він.

Лієв Шрайбер в Україні / Фото з інстаграму актора та режисера та UNITED24

Андрій Шевченко про візит в Україну

Андрій Шевченко, який від початку повномасштабного вторгнення підтримує Україну, розповів про перший день в Україні.

"Сьогодні (15 серпня, – 24 канал) був насичений і важливий день. Разом з відомим і дуже талановитим актором @lievschreiber приїхали в Київ на зустріч з @zelenskiy_official. Як амбасадори платформи @u24.gov.ua, обговорили, і допомогу Україні, і способи утримувати увагу світу після майже 6 місяців війни.

Будемо боротися! І за увагу, і за кошти, і за перемогу! Готуємося до запуску одразу декількох ініціатив,

– сказав Андрій Шевченко.

Він продовжив, що цього разу їхав в Україну машиною. "Дивився у вікно і захоплювався тим, яка красива у нас земля! Україна неймовірна і ніде у світі я не почуваюся таким щасливим, як тут!", – підсумував Андрій.

Нагадаємо, на зустрічі знаменитостей із Володимиром Зеленським обговорили проміжні результати роботи платформи United 24 та зібрані 170 мільйонів доларів для допомоги українцям. "Зниження уваги до теми війни в Україні – один із головних викликів зараз. Це позначається на рівні міжнародної підтримки, темпах постачання зброї та висвітленні цієї теми у ЗМІ. Тому для нас дуже важливі такі візити", – попри все зазначив Володимир Зеленський.