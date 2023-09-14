У 55-річного Лієва Шрайбера народилася донька: перше фото малечі

Американський актор та амбасадор UNITED24 Лієв Шрайбер втретє став батьком. У голлівудської зірки народилася донечка.

Лієв Шрайбер зустрічається з 30-річною моделлю Тейлор Ніссен. Донька народилася 27 серпня, її назвали Хейзел Бі.

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Лієв Шрайбер втретє став батьком

Я дуже щасливий, що Хейзел Бі нарешті тут. Вона народилася рано вранці 27 серпня і відтоді кожен день став мрією. Мама і дитина дуже щасливі та здорові. Дякую всім за любов і підтримку,

– написав актор і опублікував фото ручки та ніжки доньки.

Це перше дитя для Тейлор Ніссен і третє для Лієва Шрайбера. Двоє його дітей, 16-річний Саша і 14-річний Кай, народилися від стосунків актора з Наомі Воттс. У 2006 році Лієв Шрайбер і Наомі Воттс оголосили про свої заручини, але через 11 років вони розійшлися.

Тейлор Ніссен і Лієв Шрайбер почали зустрічатися у 2017 році.

Лієв Шрайбер має українське коріння

Цікаво, що до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, актор, режисер та співзасновник фундації Bluecheck Ukraine Лієв Шрайбер не часто спостерігав за Україною. Однак війна все змінила. Зараз він один з голлівудських акторів з українським корінням, який активно підтримує українців.

У 2005 році Шрайбер створив фільм про Україну. В інтерв’ю виданню "Голос Америки" актор розповів, що причинною цього проєкту стало зацікавлення у його походженні. У розмові з журналісткою Шрайбер зізнався: "Я знав, що маю дідуся з України". Однак, за його словами, він ніколи не розповідав історію України чи свою власну історію. "Тому я написав сценарій про молодого американця, який їде до України, аби дізнатися, як це – бути українцем", – сказав він.

Як повідомив Шрайбер, він сам тоді відвідав Україну та чудово провів час: "Був трохи в Києві, в Одесі. Я також подорожував південною Україною у пошуках села, звідки був мій дідусь. Але так його і не знайшов".