Це згуртувало Європу, – Лієв Шрайбер про зустріч Зеленського і Трампа в Овальному кабінеті
- Лієв Шрайбер активно підтримує Україну, ставши амбасадором платформи UNITED24 і заснувавши організацію BlueCheck.
- Шрайбер висловився про важливість підтримки України в США; актор заявив, що йому шкода щодо зустрічі Зеленського з Трампом, однак вважає, що вона сприяла згуртуванню Європи.
Голлівудський актор Лієв Шрайбер з початку повномасштабного вторгнення підтримує Україну. Він став амбасадором платформи UNITED24 та створив організацію BlueCheck для допомоги нашій країні.
Шрайбер висловився про підтримку України в США і про скандальну зустріч Дональда Трампа з Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на NV.
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Лієв Шрайбер про підтримку України
Лієв Шрайбер вважає, що до людей у США прийшло усвідомлення, "наскільки важливо підтримувати України". Актор припускає, що навіть американський лідер зрозумів, що це потрібно продовжувати робити.
Шрайбер також заявив, що йому шкода, що зустріч між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом в Овальному кабінеті відбулася. Нагадаємо, що суперечка між президентами сталася 28 лютого 2025 року.
Я б хотів, щоб її не було. Але я був вражений тим, як президент України поводивя, як він усе витримав. І одна з позитивних речей, яка, на мою думку, з цього вийшла – це те, що це дійсно згуртувало Європу. Вони усвідомили, наскільки важливо, щоб вони теж активніше підтримували Україну. І я думаю, що це був дуже важливий результат,
– сказав актор.
Лієв зауважив, що ситуація у США змінюється, а "люди починають знову усвідомлювати, наскільки важливою є ця боротьба".
Раніше ми повідомляли, що соліст гурту Imagine Dragons Ден Рейнольдс підтримав Україну на концерті в Лондоні.
Що відомо про Лієва Шрайбера?
Лієв Шрайбер народився 4 жовтня 1967 року у місті Сан-Франциско, що в штаті Каліфорнія. Його матір – художниця, а батько – театральний режисер і актор.
Знаменитість має українське коріння. Річ у тім, що його дідусь по материнській лінії – з України.
Серед найвідоміших фільмів, в яких знявся Шрайбер: "Крик", "Люди-Х: Росомаха", "Різники", "Останні дні на Марсі".