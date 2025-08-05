Голлівудський актор Лієв Шрайбер з початку повномасштабного вторгнення підтримує Україну. Він став амбасадором платформи UNITED24 та створив організацію BlueCheck для допомоги нашій країні.

Шрайбер висловився про підтримку України в США і про скандальну зустріч Дональда Трампа з Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на NV.

Теж цікаво "2000 метрів до Андріївки": чому варто подивитися новий фільм Мстислава Чернова

Лієв Шрайбер про підтримку України

Лієв Шрайбер вважає, що до людей у США прийшло усвідомлення, "наскільки важливо підтримувати України". Актор припускає, що навіть американський лідер зрозумів, що це потрібно продовжувати робити.

Шрайбер також заявив, що йому шкода, що зустріч між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом в Овальному кабінеті відбулася. Нагадаємо, що суперечка між президентами сталася 28 лютого 2025 року.

Я б хотів, щоб її не було. Але я був вражений тим, як президент України поводивя, як він усе витримав. І одна з позитивних речей, яка, на мою думку, з цього вийшла – це те, що це дійсно згуртувало Європу. Вони усвідомили, наскільки важливо, щоб вони теж активніше підтримували Україну. І я думаю, що це був дуже важливий результат,

– сказав актор.

Лієв зауважив, що ситуація у США змінюється, а "люди починають знову усвідомлювати, наскільки важливою є ця боротьба".

Раніше ми повідомляли, що соліст гурту Imagine Dragons Ден Рейнольдс підтримав Україну на концерті в Лондоні.

Що відомо про Лієва Шрайбера?