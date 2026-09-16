Фібі з "Друзів" вийшла у світ із єдиним сином: як виглядає 28-річний Джуліан

Для багатьох Ліза Кудров досі залишається тією самою дивакуватою Фібі з "Друзів", яка співала про смердючого кота й абсолютно не переймалася чужою думкою. Але час, як відомо, не дивиться ситкоми – акторці вже 63, а її єдиному синові Джуліану Стерну – 28 років.

Як повідомляє People, цього разу мама й син разом з'явилися на червоній доріжці премії "Еммі-2026"у Лос-Анджелесі. Цьогоріч для акторки церемонія була особливою. Ліза Кудров отримала одразу дві номінації за фінальний сезон "Повернення" – як акторка та як сценаристка.

Нагадаємо, що Джуліан – єдина дитина Кудров та її чоловіка Мішеля Стерна, з яким акторка одружена понад 30 років.

Син Кудров теж подався в кіно



Ліза Кудров с сином Джуліаном / Фото Getty images



У 2026 році він з'явився у третьому й фінальному сезоні серіалу "Повернення", де його мама грає головну роль Валері Черіш.

Джуліан зіграв технічного спеціаліста Евана у п'яти епізодах. Для нього спільна робота з мамою стала, за власними словами, "здійсненням мрії".

Щоправда, перед зйомками він нервував: боявся, що перед камерою бачитиме не персонажа, а просто маму. Але проблема вирішилася швидко – коли Кудров входила в образ Валері, син зізнався, що перед ним ніби опинялася зовсім інша людина.

А от сама Ліза від материнського режиму відключитися змогла не завжди. Вона пригадувала, як одного дня побачила Джуліана на дивані під час зйомок, підійшла й просто притулилася до нього на очах у всієї команди. Частина людей навіть не знала, що це її син.

Нещодавно мережа обговорювали 25 річного сина Пірса Броснана.







