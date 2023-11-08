Утекла з Росії й заробляє на OnlyFans: де зараз і як змінилась зрадниця Ліза Василенко з "Школи"

Ліза Василенко стала популярною завдяки своєму інстаграму та українському серіалу "Школа", де дівчина зіграла роль Лоли. Підписники захоплювались Василенко до моменту, поки вона не переїхала в Росію та не зробила гучні заяви про українців.

Після початку повномасштабного вторгнення акторка утекла з Росії, просячи вибачення в українських шанувальників за свої слова, та тепер будує своє життя деінде. Дізнайтесь, де сьогодні перебуває Ліза Василенко та як змінилось її життя.

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Ліза Василенко переїхала до Росії

Зірка українського серіалу "Школа" Ліза Василенко дещо недавно висловлювала думку, що в Росії їй живеться краще, ніж в Україні, роблячи гучні заяви, які дуже обурили підписників акторки.

Коли зі мною трапляється якась хр*нь, я завжди думаю про те: вже краще здохнути тут (в Росії – 24 Канал), ніж в Україні,

– висловлювалась Василенко.

Вона зазначала, що в Росії, набагато більше можливостей для досягнення успіху і заробітку на тіктоці. Василенко висловлювала думку, що питання патріотизму не викликають у неї особливого інтересу, і вона не звертала уваги на критику з боку українців. Для неї, Москва була всього лише "перевалочним пунктом" на шляху до Америки, про яку Василенко мріяла.

Чесно, це тупість, – судити людину за її національністю, за тим, куди вона поїхала чи не поїхала. Поїхала б я в Америку – мене б не хейтили. Тільки тому, що Україна з Росією сру**ся, чомусь приплітає за це людям, які ніякого відношення до цього не мають,

– заявляла вона.

Акторка втекла з Росії

Проте після початку повномасштабної війни в Україні вона переглянула свою точку зору і зараз вона відчуває сором за свої попередні слова, про що висловилась у відвертому інтерв'ю.

Цей хвіст тягнеться за мною протягом року. Всю суть тієї фрази я зрозуміла тільки тоді, коли почалася війна. Я прошу вибачення, соромно дуже і шкода. Мої пріоритети колосально змінилися. Я вже інша Ліза. Ми всі робимо помилки, але я готова нести покарання, якщо це буде потрібно,

– сказала Василенко.

На доказ того, що Ліза Василенко справді жаліє про все, що казала, вона почала долучатися до невеличких антивоєнних протестів у Москві, де група людей вигукувала "Ні війні!". Актриса виражала свій біль та сльози у своєму інстаграмі, але вирішила не ділитись у своєму профілі фотографіями війни.

Вона залишила Росію через тиждень після початку великого вторгнення і перебувала в різних країнах Європи. В Україну, зізналась акторка, повертатись вона не хоче лише через свої великі амбіції.

Якщо я поїду в Україну, я не зможу там реалізовуватися. Я не зобов'язана топити себе і свої мрії. Я маю право на життя. Мені шкода, я співчуваю, але не забуваю про себе. Я заслуговую на хороше життя,

– говорила Василенко.

Ліза Василенко заробляє на OnlyFans

Колишня актриса почала заробляти на проживання завдяки платформі OnlyFans, де публікує еротичні фотографії та відео. Вона пояснила свій вибір можливістю швидко отримувати гроші та вважає, що в цьому немає нічого поганого.

Не бачу нічого поганого: дівчата красиві, дівчата молоді, вони можуть робити те, що хочуть. Це моє тіло. Спочатку було некомфортно, але згодом влилася,

– зізналась Василенко.

Ліза Василенко зустрічалась з Моргенштерном

Про стосунки між Лізою Василенко та Моргенштерном стало відомо вперше на початку травня цього року, коли їх зафіксували в обіймах та під час поцілунків на одному з пляжів у Дубаї. Проте їхній роман закінчився всього через пів року.



Ліза Василенко та Моргенштерн / Фото з інстаграму співака

Ліза Василенко забула про Україну

Попри слова про "зародження патріотизму" і сльози в інтерв'ю однорічної давності, сьогодні на жодному своєму майданчику Василенко не згадує про Україну. Поводиться так, ніби війни немає, не згадує про злочини Росії проти українців, а навпаки – знімає ролики під російську попсу, продовжує робити еротичний контент для OnlyFans, публікує відверті фото в інстаграм та продовжує спілкуватися з "хорошими росіянами".