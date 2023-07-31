"Локі" з Томом Гіддлстоном: все, що треба знати про 2 сезон

Marvel показала перший трейлер другого сезону фантастичного серіалу "Локі". Прем'єра запланована на 6 жовтня 2023 року.

Після дуже драматичного закінчення 1 сезону, у продовженні повернеться Том Гіддлстон як бог пустощів. Крім трейлеру, Disney Plus випустив перший постер сезону, на якому шанувальники можуть побачити Локі в цікавих образах.

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На ньому зображені альтернативні версії Локі, що бігає навколо циферблата Miss Minutes, мультяшного годинника, який з'являється в першому сезоні серіалу, інтригуючи, що в Локі, можливо, закінчується час, щоб знайти Сільві (Софія Ді Мартіно), Равонну (Гугу Мбата-Роу).

Нагадаємо, шанувальники бачили, як Сільві вбила Того, Хто Залишився (Джонатан Мейджорс) і створила мультивсесвіт, яким ми його знаємо – не ідеальним.

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Дата прем'єри

Другий сезон "Локі" вийде на Disney Plus 6 жовтня 2023 року. Це трохи пізніше, ніж очікувалося, враховуючи, що багато шанувальників очікували випуску влітку 2023 року.

Marvel оголосила про нову дату прем'єри в травні 2023 року разом із новиною про те, що незабаром після цього в листопаді вийде новий серіал Echo.

Загалом, є на що очікувати!

У квітні 2021 року виконавчий продюсер Нейт Мур сказав IndieWire, що "Локі" – це проєкт, який розрахований на "кілька" сезонів. "Я думаю, що в "Локі" багато історій, які є справді нешанобливими, розумними та крутими, але також підходять для кількох сезонів таким чином, щоб це не було одноразовим", – сказав він. Я вважаю, що Том Гіддлстон виконує одну зі своїх найкращих робіт у цьому шоу".

Це справді неймовірно. Я думаю про всі чудові речі, які він зробив, але це шоу покаже такі різні сторони та справді справжній розмах його діапазону. Я думаю, що серіал здивує багатьох людей,

– наголосив він.

Акторський склад

Очікуємо, що в другому сезоні "Локі" повернуться:

Том Гіддлстон (Локі);

Гугу Мбата-Роу (Равонна Ренслейер);

Оуен Вілсон (Мебіус М. Мебіус);

Софія Ді Мартіно (Сільві);

Вунмі Мосаку (Мисливець B-15);

Тара Стронг (за голос голографічної "Міс Хвилини");

Джонатан Мейджорс може повернутися як ще один варіант свого персонажа "Той, Хто Залишається" – Канґ Завойовник.

Режисер Кейт Геррон сказала, що відчуває "велику відповідальність" за правильний кастинг Канґа, враховуючи, наскільки значущим цей персонаж буде для майбутнього MCU. Вона сказала The Hollywood Reporter: "Джонатан Мейджорс – актор, від якого ми всі були просто вражені. Він чудовий, і мені подобається в ньому те, що він як хамелеон – такий різний у всьому".

Як і в першому, так і в другому сезоні, ми можемо очікувати на появу безлічі варіантів Локі: Джек Віл, Деобіа Опарей та Річард Е. Грант, які зображують Кіда, Хвастливого та Класичного Локі відповідно. Перші двоє можуть повернутися, водночас майбутнє Гранта залишається невизначеним, оскільки персонажа вбили у першому сезоні.

Інші проєкти сильно вплинули на історію серіалу, тому, звісно, ми можемо чекати на доповнення в акторському складі 2 сезону "Локі".

Кадр з першого сезону "Локі" / Marvel

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Сюжет і трейлер 2 сезону "Локі"

Перший сезон "Локі" закінчується тим, що Сільві та Локі змагається з Тим, Хто Залишається. Антагоніст дає їм два варіанти вбити його – ризикнути ще однією війною в мультивсесвіті або замінити його в TVA, дотримуючись єдиної часової шкали. Локі намагається переконати Сільвію не вбивати, але поки Локі не було, вона це робить і запускає мультивсесвіт з альтернативними часовими лініями. Локі звертається до TVA, щоб побачити агента Мебіуса, але не впізнає його. В останні моменти Локі розуміє, що Охоронців часу замінені Тим, Хто залишається.

Можливо, за версією Тома Гіддлстона, другий сезон розпочнеться після хаотичних і напружених подій першого. Наслідки дій Сільві можуть бути серйозними, оскільки вона спровокувала новий мультивсесвіт. Другий сезон стане ключовим для Локі та Сільві, оскільки їх складні стосунки можуть скластися по-різному. Цікаво буде подивитися, як Мебіус наздожене Локі у новій реальності.

Ми також можемо очікувати на появу декількох сюжетних ліній у другому сезоні, заснованих на подіях, що відбуваються в інших частинах MCU.

"Локі" 2 сезон: дивіться трейлер серіалу