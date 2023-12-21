Дуже складно, – Любава Грешнова поділилась, як її родичі пережили окупацію

Любава Грешнова – українська акторка, яка довший час жила на дві країни. Однак, після початку повномасштабного вторгнення відкрито заявила свою позицію проти війни та виїхала з Росії назавжди.

Акторка поділилась тим, як її близькі пережили окупацію на початку великої війни, а також розповіла про те, чим займається сьогодні.

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Любава Грешнова про родичів в окупації

Акторка поділилась тим, що її близькі родичі на початку великого вторгнення переживали страшні речі. Утім, вона сказала, що цікаво те, як вони розповідають про пережите – дуже легко.

Знаєте, що помітила: люди, які пізнали найскладніше, розповідають про це дуже просто. Це мене вражає навіть з художнього погляду,

– зізналась Грешнова.

Усі родичі, які опинились заручниками таких складних обставин, ділиться Любава, робили все, аби лише не зійти з розуму: тітка писала щоденник, дядько розібрав машину і поховав деталі, щоб окупанти не відібрали у нього транспорт, харчувались виключно кашами, чимось обмінювались з іншими людьми, адже магазини не працювали.

Дядько сидів у в'язниці два місяці. Також туди забрали нашу 75-річну сусідку – бабусю Марію. На неї написали донос. Місцеві, які співпрацювали з окупантами, здавали односельців, щоб залізти потім до них у хату та забрати якусь їжу,

– поділилась Любава.

Акторка зізналась, родичі пережили окупацію дуже складно. Утім, до того ніхто з них до останнього не вірив, що буде повномасштабне вторгнення. Тому близькі Любави не встигли виїхати та вже в перший день великої війни потрапили в російську окупацію.

Любава Грешнова виїхала з Росії назавжди

Акторка зізналась, що виїхала з Москви в перші дні повномасштабного вторгнення. Зізнається, це було непросто. Однак, вважає, що не змогла б залишатись там, знаючи, що в Україні таке горе, як, наприклад, зробила кума Любави – Галина Безрук, з якою вони уже не спілкуються.

Любава розповіла, що у них із чоловіком не було нажитого майна у Росії, лише автомобіль, який вони залишили просто посередині вулиці. В орендованій квартирі залишилися їхні речі. Проте втрата цього майна – це не найстрашніше.

Важче переносилося розчарування в людях. Я очікувала, що буде підтримка від людей, яких вважала друзями. Думала, що хоча б вони мені будуть писати й телефонувати. Бо ми стільки років дружили, працювали. Але найкращі й найближчі навіть жодного разу не спитали, як я. А половина з них повикладали в соцмережі "зетки",

– сказала Грешнова.

Любава Грешнова не хотіла жити в Росії

Акторка багато років працювала в Москві, утім, зізнається, ніколи не хотіла там жити. Вона казала, що відчувала себе там заробітчанкою. Любава поїхала в Росію у 2012, тоді усі колеги підтримували її рішення, адже це вважалось кроком у перспективи та великі амбіції.

Ми були заручниками того, що майже все, що знімалося в Україні – це були роботи за російські кошти. І для того, щоб тебе тут затвердили на головну роль, ти мав бути актором із Москви. Це була вимога наших продюсерів,

– сказала Грешнова.

Однак вона ніколи не хотіла залишитись в Росії та будувати там своє життя. А повномасштабне вторгнення лише довело це для неї ще раз.