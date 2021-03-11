Історія, яка зачепить кожного: в Україні презентували новий серіал "Любов на реабілітації"

В Україні відбулась прем'єра нового серіалу "Любов на реабілітації". Дебютні епізоди вже презентували на телеканалі СТБ та у мережі. Чим же підкорив глядачів новий серіал "Любов на реабілітації" – дізнавайтесь у матеріалі.

Зворушлива мелодрама вже отримала чималий успіх серед глядачів. І це, здається, прогнозували автори "Любов на реабілітації", які ще в анонсі вказали, що ця історія зачепить кожного. Стрічка складатиметься всього з 4 епізодів, а показ фінальних серій відбудеться 11 березня.

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Що ж відомо про "Любов на реабілітації" – дивіться в огляді кожної з серій українського проєкту.

"Любов на реабілітації" 1 серія

У дебютному епізоді глядачі познайомляться з головною героїнею серіалу – Катериною. Дівчина тільки закінчила школу та хотіла вступити в театральний. Однолітки тільки заздрили їй, адже через красу вона могла бути й моделлю. Та нещасний випадок кардинально змінив життя Каті: вона ледь не померла через аварію з водним скутером.

Через багато років після інциденту головна героїня стала лікарем і тепер сама допомагає пацієнтам, які опинились на реабілітації з різними травмами. Водночас про своє минуле Катя також не може забути, адже часті болі та кульгання ледь не щодня нагадують про себе. І тільки колега жінки Василь розуміє, що лікарка також потребує в операції, на яку в неї немає вільного часу.

За випадком долі, пацієнтом Каті стає той самий багатій, який спричинив її травму. Владислав не вірить, що українка зможе полікувати його, а тому звертається до європейської клініки.

"Любов на реабілітації": дивіться трейлер

"Любов на реабілітації" 2 серія

На реабілітацію до Каті потрапляє гімнастка Маша. Спортсменка настільки подружилась з лікаркою, що вже розповідає їй про свою закоханість чи мрії. Та після розмови з нею Катя вже не знає, чи насправді дівчинка хоче бути гімнасткою.

Водночас Владислав після обстеження дізнається, що змушений буде переступити через гордість та попросити в Каті про допомогу. Європейські лікарі не можуть йому запропонувати краще лікування, аніж українці. До того ж Катя має власну методику, якої немає за кордоном.

Головну лікарку Кравцову госпіталізовують. Відтак виконувати її обов'язки призначають Аллу, яка має не зовсім дружні стосунки з Катериною. Тому головна героїня тепер має чимало проблем: кота, залицяльника, невирішені питання з операцією та керівницю, яка її ненавидить.

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"Любов на реабілітації" 3 серія

Владислав дізнався, що його бізнес-партнер вирішив продати завод під забудову. Тому мільйонер змушений порушити правила лікарні та повернутись до справ, аби не втратити свій бізнес.

А от Катя буде з усіх сил намагатись допомогти пацієнтці Маші. Лікарка не змогла підписати документи, які б дозволили гімнастці повернутись до тренувань та взяти участь у змаганнях. Не додає їй впевненості і ситуація на роботі та в особистому житті: коли Єгор скаженіє, у лікарні вводять нові правила, від яких потерпає не тільки персонал, але й пацієнти. Алла Томіна хоче зробити більше платних місць для реабілітації, відтак створює незручності для тих людей, які вже лікуються в клініці.

"Любов на реабілітації" 4 серія

Влад дізнається, що Катерина – це та сама дівчина, яку він збив колись водним скутером. Він буде вагатись чи варто поговорити з нею та пояснити, що сталось того злощасного ранку.

А от сама Катя опиниться у жахливій ситуації. Під час розмови з Аллою вона дізнається, що незалежна комісія виявила в неї чимало порушень, що ставить під питанням її медичну ліцензію. Катю з тріском можуть звільнити через наркотичні речовини у її кабінеті. Тому фінал "Любові на реабілітації" буде дуже драматичним.

Актори серіалу "Любов на реабілітації"