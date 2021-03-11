В Украине состоялась премьера нового сериала "Любовь на реабилитации". Дебютные эпизоды уже представили на телеканале СТБ и в сети. Чем же покорил зрителей новый сериал "Любовь на реабилитации" – узнавайте в материале.

Трогательная мелодрама уже получила большой успех среди зрителей. И это, кажется, прогнозировали авторы "Любовь на реабилитации", которые еще в анонсе указали, что эта история тронет каждого. Лента будет состоять всего из 4 эпизодов, а показ финальных серий состоится 11 марта.

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Что же известно о "Любовь на реабилитации" – смотрите в обзоре каждой из серий украинского проекту.

"Любовь на реабилитации" 1 серия

В дебютном эпизоде ​​зрители познакомятся с главной героиней сериала – Екатерине. Девушка только закончила школу и хотела поступить в театральный. Сверстники только завидовали ей, ведь через красоту она могла быть и моделью. И несчастный случай кардинально изменил жизнь Кати: она чуть не умерла из-за аварии с водным скутером.

Через много лет после инцидента главная героиня стала врачом и теперь сама помогает пациентам, которые оказались на реабилитации с различными травмами. В то же время о своем прошлом Катя также не может забыть, ведь частые боли и хромота чуть ли не ежедневно напоминают о себе. И только коллега женщины Василий понимает, что врач также нуждается в операции, на которую у нее нет свободного времени.

По случаю судьбы, пациентом Кати становится тот самый миллионер, который спричинил ее травму. Владислав не верит, что украинка сможет полечить его, а потому обращается в европейскую клинику.

"Любовь на реабилитации": смотрите трейлер

"Любовь на реабилитации" 2 серия

На реабилитацию к Кате попадает гимнастка Маша. Спортсменка настолько подружилась с врачом, что уже рассказывает ей о своей влюбленности или мечты. Но после разговора с ней Катя уже не знает, действительно ли девочка хочет быть гимнасткой.

В то же время Владислав после обследования узнает, что вынужден будет переступить через гордость и попросить у Кати о помощи. Европейские врачи не могут ему предложить лучшее лечение, чем украинцы. К тому же Катя имеет собственную методику, которой нет за рубежом.

Главную врача Кравцова госпитализируют. Поэтому выполнять ее обязанности назначают Аллу, которая имеет не совсем дружеские отношения с Екатериной. Поэтому главная героиня теперь немало проблем: кота, ухажера, нерешенные вопросы с операцией и руководительницу, которая ее ненавидит.

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"Любовь на реабилитации" 3 серия

Владислав узнал, что его бизнес-партнер решил продать завод под застройку. Поэтому миллионер вынужден нарушить правила больницы и вернуться к делам, чтобы не потерять свой бизнес.

А вот Катя будет изо всех сил пытаться помочь пациентке Маше. Врач не смогла подписать документы, которые бы позволили гимнастке вернуться к тренировкам и принять участие в соревнованиях. Не добавляет ей уверенности и ситуация на работе и в личной жизни: когда Егор бесится, когда в больнице вводят новые правила, от которых страдает не только персонал, но и пациенты. Алла Томина хочет сделать больше платных мест для реабилитации, поэтому создает неудобства для тех людей, которые уже лечатся в клинике.

"Любовь на реабилитации" 4 серия

Влад узнает, что Катерина – это та самая девушка, которую он сбил водным скутером. Он будет колебаться стоит поговорить с ней и объяснить, что произошло в тот злополучный утра.

А вот сама Катя окажется в ужасной ситуации. Во время разговора с Аллой она узнает, что независимая комиссия обнаружила у нее немало нарушений, ставит под вопрос ее медицинскую лицензию. Катя с треском могут уволить из-за наркотические вещества в ее кабинете. Поэтому финал "Любви на реабилитации" будет очень драматичным.

Актеры сериала "Любовь на реабилитации"