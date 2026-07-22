Вийшов фінальний трейлер нової частини "Людини-павука", на яку чекали майже п'ять років

Глядачі нарешті дочекалися релізу фінального трейлеру фільму "Людина-павук: Абсолютно новий день". В українських кінотеатрах нова історія про пригоди супергероя стартує вже 29 липня.

Нові кадри з майбутньої прем'єри вже оприлюднила кінокомпанія Sony Pictures Entertainment на своєму ютуб-каналі.

Новий трейлер фільму "Людина-павук: Абсолютно новий день"

Сюжет стрічки розгортається за кілька років після подій попередньої частини. Після масштабного закляття Доктора Стренджа весь світ повністю забув про існування Пітера Паркера. Головний герой опинився в абсолютній самотності. Тепер він живе у скромній орендованій квартирі, самостійно шиє собі новий костюм і намагається почати життя з чистого аркуша.

Водночас Пітер здалеку спостерігає за життям своїх найкращих друзів, які вступили до коледжу та продовжують жити далі, не підозрюючи про його існування.

Окрім внутрішньої боротьби та самотності, Пітеру Паркеру доведеться зіштовхнутися з серйозними загрозами для Нью-Йорка. Творці фільму готують повернення Скорпіона, а також епічне зіткнення Людини-павука з Халком.

"Людина-павук: Абсолютно новий день": дивіться трейлер фільму онлайн

Головні ролі у фільмі знову виконали Том Голланд та Зендея. Разом з ними до своїх героїв повернулися Джейкоб Баталон та Майкл Мендо. Водночас акторський склад поповнили Седі Сінк, Марк Руффало та Джон Бернтал.

Режисером нової частини виступив Дестін Деніел Креттон, який раніше зняв блокбастер "Шан-Чі та легенда десяти кілець", драматичну стрічку "Судити по совісті" та серіал "Диво-людина".

Нагадаємо, що Тома Голланда вже зовсім скоро можна буде побачити у новому фільмі Крістофера Нолана “Одіссея”. Чому ця стрічка варта уваги – читайте в нашому матеріалі.