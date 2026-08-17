2 мільярди доларів за 18 днів: новий "Людина-павук" встановив божевільний рекорд у кінопрокаті

Фантастичний блокбастер "Людина-павук: Абсолютно новий день" продовжує підкорювати світовий прокат із феноменальною швидкістю. Стрічка від Sony Pictures лише за 18 днів зібрала понад 2 мільярди доларів у світі.

Цей фільм став другим найшвидшим фільмом в історії, який досяг цього дивовижного результату. Про це детальніше – пише видання Associated Press.

"Людина-павук: Абсолютно новий день" зібрав понад 2 мільярди доларів

Нова частина пригод супергероя впевнено тримає лідерство в кінотеатрах Північної Америки вже треті вихідні поспіль. Минулого вікенду фільм поповнив свою касу ще на 70 мільйонів доларів, завдяки чому внутрішні збори в США та Канаді досягли 785,8 мільйона доларів. Цей результат офіційно вивів блокбастер на четверте місце серед найкасовіших домашніх релізів за всю історію американського прокату.

Міжнародні ринки додали до боксофісу кінокартини ще 118,7 мільйона доларів за вихідні, що дозволило загальній світовій касі стрічки перетнути позначку у 2 мільярди доларів. "Людина-павук: Абсолютно новий день" став лише восьмим фільмом в історії світового кінематографа, який зміг підкорити цю планку.

Швидше подолати цей грандіозний фінансовий бар'єр вдалося лише фіналу саги "Месники: Завершення", який у 2019 році заробив 2 мільярди доларів за 11 днів. Фільм про Людину-павука витратив на це 18 днів, закріпивши за собою звання одного з найуспішніших та найприбутковіших кінохітів усіх часів.

"Людина-павук: Абсолютно новий день": дивіться трейлер фільму онлайн

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