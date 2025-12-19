Укр Рус
Кіно Серіали Для тих, хто не любить "Гаррі Поттера": що подивитися перед Різдвом всією сім'єю
19 грудня, 13:13
3

Для тих, хто не любить "Гаррі Поттера": що подивитися перед Різдвом всією сім'єю

Ольга Паньків
Основні тези
  • Серіал "Людина проти немовляти" – британська комедія на Netflix, популярна серед українців, складається з 4 епізодів.
  • У серіалі грають Ровен Еткінсон, Алана Блур, Клоді Блейклі та інші актори, а сюжет розгортається навколо пригод Тревора Бінглі в лондонському пентхаусі на Різдво.

Попри те, що "Гаррі Поттер" – це вже справжня класика напередодні Різдва, не всі полюбляють переглядати цю кіноісторію з року в рік. Хтось усе-таки надає перевагу іншим жанрам, а не фентезі.

Ідеальним варіантом для перегляду напередодні свят може стати сімейна комедія на Netflix. У матеріалі 24 Каналу ми розповідаємо про серіал "Людина проти немовляти", який подарує вам неймовірну атмосферу та чудовий настрій.

Радимо Майже 50 мільйонів гривень: український фільм "Ти – космос" шокує касовими зборами

Чому варто дивитись серіал "Людина проти немовляти" напередодні Різдва?

Серіал "Людина проти немовляти" – це британський комедійний кінопроєкт, який став одним із найпопулярніших серед українців на стримінговій платформі Netflix. Стрічка налічує лише 4 епізоди, тож ви легко зможете переглянути її за кілька днів. 

Таким чином у передсвятковій метушні саме цей серіал може стати неймовірно вдалим вибором. Ба більше, ви зможете переглянути його всією сім'єю разом із дітьми.

"Людина проти немовляти": дивіться онлайн трейлер серіалу

Про що сюжет серіалу "Людина проти немовляти"?

Це історія про Тревора Бінглі, який вирішує влаштуватися на роботу в розкішний лондонський пентхаус на Різдво. Та саме зараз він проживає останній робочий день у ролі шкільного сторожа. Здавалося б, усе чудово: попереду спокійна, стабільна робота, яка даруватиме хорошу зарплату й не забиратиме стільки нервів. 

Та в один момент Тревор розуміє, що після різдвяної вистави в школі ніхто не забирає немовля, яке виконувало роль Ісусика. Тож перед Тревором постає справжнє випробування – поєднати догляд за пентхаусом і немовлям та якимось чином примудритися відсвяткувати Різдво. Здавалося б, це свято перетвориться на справжній хаос, але, можливо, Тревору вдасться все владнати. 


Серіал "Людина проти немовляти" / Фото Netflix

Історія чудово додає святкового настрою, тож якщо ви досі не встигли вловити вайб різдвяної атмосфери, обирайте для перегляду стрічку "Людина проти немовляти" та насолоджуйтеся переглядом. Створюйте собі настрій і збирайте всю сім'ю перед екранами.

Зверніть увагу Ніколи не дивіться їх: 15 найгірших фільмів про Різдво

Хто зіграв ролі у серіалі "Людина проти немовляти"?

На своїх екранах ви побачите неймовірно яскравих акторів. Серед них: 

  • Ровен Еткінсон,
  • Алана Блур,
  • Клоді Блейклі,
  • Боббі Скотт Фрімен,
  • Джей Кіяні,
  • Майкл Доббі,
  • Ніна Сосанья,
  • Розі Кавальєро,
  • Джейда Ейлз,
  • Дженсен Клейден.

Переглядайте стрічку уже сьогодні та створюйте собі неймовірний настрій напередодні свят.