Для тих, хто не любить "Гаррі Поттера": що подивитися перед Різдвом всією сім'єю
- Серіал "Людина проти немовляти" – британська комедія на Netflix, популярна серед українців, складається з 4 епізодів.
- У серіалі грають Ровен Еткінсон, Алана Блур, Клоді Блейклі та інші актори, а сюжет розгортається навколо пригод Тревора Бінглі в лондонському пентхаусі на Різдво.
Попри те, що "Гаррі Поттер" – це вже справжня класика напередодні Різдва, не всі полюбляють переглядати цю кіноісторію з року в рік. Хтось усе-таки надає перевагу іншим жанрам, а не фентезі.
Ідеальним варіантом для перегляду напередодні свят може стати сімейна комедія на Netflix. У матеріалі 24 Каналу ми розповідаємо про серіал "Людина проти немовляти", який подарує вам неймовірну атмосферу та чудовий настрій.
Чому варто дивитись серіал "Людина проти немовляти" напередодні Різдва?
Серіал "Людина проти немовляти" – це британський комедійний кінопроєкт, який став одним із найпопулярніших серед українців на стримінговій платформі Netflix. Стрічка налічує лише 4 епізоди, тож ви легко зможете переглянути її за кілька днів.
Таким чином у передсвятковій метушні саме цей серіал може стати неймовірно вдалим вибором. Ба більше, ви зможете переглянути його всією сім'єю разом із дітьми.
"Людина проти немовляти": дивіться онлайн трейлер серіалу
Про що сюжет серіалу "Людина проти немовляти"?
Це історія про Тревора Бінглі, який вирішує влаштуватися на роботу в розкішний лондонський пентхаус на Різдво. Та саме зараз він проживає останній робочий день у ролі шкільного сторожа. Здавалося б, усе чудово: попереду спокійна, стабільна робота, яка даруватиме хорошу зарплату й не забиратиме стільки нервів.
Та в один момент Тревор розуміє, що після різдвяної вистави в школі ніхто не забирає немовля, яке виконувало роль Ісусика. Тож перед Тревором постає справжнє випробування – поєднати догляд за пентхаусом і немовлям та якимось чином примудритися відсвяткувати Різдво. Здавалося б, це свято перетвориться на справжній хаос, але, можливо, Тревору вдасться все владнати.
Серіал "Людина проти немовляти" / Фото Netflix
Історія чудово додає святкового настрою, тож якщо ви досі не встигли вловити вайб різдвяної атмосфери, обирайте для перегляду стрічку "Людина проти немовляти" та насолоджуйтеся переглядом. Створюйте собі настрій і збирайте всю сім'ю перед екранами.
Хто зіграв ролі у серіалі "Людина проти немовляти"?
На своїх екранах ви побачите неймовірно яскравих акторів. Серед них:
- Ровен Еткінсон,
- Алана Блур,
- Клоді Блейклі,
- Боббі Скотт Фрімен,
- Джей Кіяні,
- Майкл Доббі,
- Ніна Сосанья,
- Розі Кавальєро,
- Джейда Ейлз,
- Дженсен Клейден.
Переглядайте стрічку уже сьогодні та створюйте собі неймовірний настрій напередодні свят.