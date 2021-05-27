"Людина, яка вічно танцює": про Монатіка вийде особливий фільм

Український співак MONATIK готує приємний сюрприз для фанів – документальний фільм "Людина, яка вічно танцює", який розповідатиме про 10 років життя до значного успіху. Вже 3 червня шанувальники зможуть насолодитися фільмом в українських кінотеатрах.

"Це історія, яку шалено хочеться розповісти! Повірити не міг, що це може статися зі мною, але це сталося. Чому? Як? Можливо, в цьому фільмі знайдуться відповіді... Шлях від першої ноти до Олімпійського", – Дмитро Монатік поділився своїми емоціями в інстаграмі.

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"Я бачив достатньо багато документального кіно, яке підіймає з місця і змушує рухатися вперед. Щиро сподіваюся, що глядача, який не оминув увагою роботу "Людина, яка вічно танцює", воно змотивує саме на ці почуття, адже для такої емоції він і створювався", – доповнив співак.

Виробництво фільму тривало понад 3 роки. Режисером картини став Артем Григорян, який був архіваріусом команди артиста 7 років. Він був поряд на гастролях, під час подорожей і зафіксовував особливі концерти і події з життя групи.

Про що документальний фільм про Монатіка

"Людина, яка вічно танцює" – це фільм про мотивацію. Його місія – показати людям, як не здаватися, коли дуже важко, коли стикаєшся з відмовами і, зрештою, стаєш найуспішнішим і найпопулярнішим артистом сучасної музичної індустрії.

Якщо опускаються руки, улюблена справа продовжує чинити опір, на душі стає порожньо або ж, якщо все добре і щастя переповнює, а мрії постійно турбують своєю важливістю до виконання... Ця робота для вас",

– прокоментував Дмитро Монатік.

У фільмі все побудовано за хронологією творчого життя Монатіка. Вперше за такі довгі роки, Дмитро покаже свою родину: маму, бабусю, дружину, дітей, а також познайомить із друзями з дитинства.

У картині "Людина, яка вічно танцює" з’являться ще такі знаменитості:

Костянтин Меладзе;

Серьога;

Потап;

Надя Дорофєєва;

Юрій Бардаш;

Віталій Дроздов тощо.

Реакція мережі на фільм про Монатіка

"Як же круто! Це фільм, який ми заслужили";

"Яке щастя! З 3 червня чекаємо в кіно";

"Неймовірно. Мені здається, цей фільм ще відкриє світу величезну кількість крутих людей, які цей світ підніме з дивану і змусить щось робити заради своєї мрії";

"Це сталося через ваш колосальний талант, завзятість зробити цей світ кращим і яскравішим!".

"Людина, яка вічно танцює" 2021: дивіться трейлер