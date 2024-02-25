Померла Людмила Алфімова – зірка фільмів "За двома зайцями" та "Весілля в Малинівці"

Відома українська акторка Людмила Алфімова померла. Із зіркою кіно попрощалися 23 лютого.

Про смерть української акторки стало відомо 22 лютого. Людмили Іванівни Алфімової не стало у віці 88 років.

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Померла акторка Людмила Алфімова

Причина втрати наразі невідома. З українською акторкою попрощалися наступного дня, 23 лютого. Громада Тульчинської районної адміністрації висловила співчуття родині Людмили Алфімової та її близьким.



Людмила Алфімова / Кадр з фільму

Чим відома Людмила Алфімова

Людмила Алфімова народилася в Харкові. Вона мріяла стати льотчицею та навіть закінчила аероклуб, але батьки не підтримали її захоплення. Тому дівчина пішла в театр і кіно, щоб бодай там стати льотчицею.

У 1960 Людмила Алфімова долучилась до акторського складу Київського театру юного глядача, через три роки стала актрисою Кіностудії ім. О. Довженка.

За тривалу кар'єру Людмила Іванівна знялася в понад 40 кінофільмах, також озвучила близько 170 стрічок. Слава та популярність прийшла до неї після головних ролей у фільмах "Весілля в Малинівці" та "За двома зайцями".

Останні 30 років Людмила Алфімова жила у селі Печера Шпиківської громади.