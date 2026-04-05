Що подивитися на вихідних: стара українська комедія, яка змусить вас плакати зі сміху

Іноді замість пошуку найновіших стрічок варто обрати перевірену комедію, яка змушує сміятися до сліз. Якщо ви шукаєте фільм, щоб розслабитися на вихідних, чудовим варіантом може стати українська стрічка "Люксембург, Люксембург".

Це другий повнометражний фільм українського режисера Антоніо Лукіча. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про сюжет, акторський склад та інші подробиці цієї стрічки.

Про що сюжет трагікомедії "Люксембург, Люксембург"?

"Люксембург, Люксембург" – це трагікомедія, прем'єра якої відбулася 13 квітня 2023 року. Вже у червні того ж року стрічка з'явилася на стримінговій платформі Netflix.

Сюжет розповідає "майже кримінальну історію" про двох братів-близнюків, які отримують звістку про те, що їхній давно зниклий батько при смерті. Виявляється, він перебуває у Люксембурзі, тож брати вирушають у подорож, щоб встигнути побачити його востаннє та попрощатися.

Дорогою на них чекає безліч комедійних і водночас абсурдних ситуацій. А коли вони зрештою дістаються до місця призначення, постає питання: чи справді чоловік, якого вони зустріли, – той самий батько, якого вони пам'ятають?

Фільм є вдалою сумішшю комедії та драми. Багато українців відзначають, що це одна з тих стрічок, яка викликає цілу гаму емоцій – від сміху до глибокого суму.

Режисер тонко підібрав персонажів і створив унікальний стиль, який подекуди навіть переважає над самим сюжетом. Адже "Люксембург, Люксембург" – це передусім кіно про атмосферу, спогади та ностальгію.

Хто зіграв ролі у фільмі?

У фільмі ви побачите таких акторів та персонажів у їхньому виконанні:

Аміл Насіров – Коля, водій маршрутки;

Раміл Насіров – Вася, поліціянт;

Наталія Гнітій – мама Колі й Васі;

Людмила Саченко – Лариса Петрівна;

Віктор Драпіковський – дядя Льоша;

Доріс Майданюк – помічниця консула;

Карина Черчевич – Маша, дружина Васі;

Ксенія Мішина – сестра Маші;

Олександр Аввакумов – коханий сестри Маші;

Володимир Голосняк – тесть Васі;

Оксана Бандура – теща Васі;

Сергій Ярий-Булка – начальник слідчого відділу;

Катерина Оніпко – медсестра Марія;

Адріан Сулейман – маленький Коля;

Даміан Сулейман – маленький Вася;

Ельман Насіров – працівник заправки.

А також у ролях: Олег Невольник, Кіра Лещенко, Каріна Резніченко, Євгеній Володченко, Павло Гончаров, Аліна Саваровська, Наталія Верченко, Валентина Нездойминого, Маркус Ніеден, Юлія Самсон, Андрій Качур, Андрій Лідаговський, Павло Авілов.

