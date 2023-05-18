"Люксембург, Люксембург" та "Клондайк" вийдуть на Netflix: коли очікувати

На Netflix вийдуть ще два українські фільми "Люксембург, Люксембург" Антоніо Лукіча та "Клондайк" Марини Ер Горбач. Обидві стрічки з’являться на стрімінгу вже у червні.

Вже 7 червня на стрімінгу з'явиться українська драма "Клондайк" 2022 року про події російсько-української війни та збиття літака рейсу MH17. А 14 червня ми побачимо на платформі один із найкасовіших українських фільмів "Люксембург, Люксембург", повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Найпопулярніші фільми та серіали на MEGOGO – що переглянути ввечері

Що відомо про фільми "Люксембург, Люксембург" та "Клондайк"

"Клондайк"

"Клондайк" – четверта повнометражна робота Марини Ер Горбач, яку вже побачило дуже багато країн. Сюжет стрічки показує життя сімейної пари під час війни. Різні за характером, світоглядом, позицією головні персонажі, яких зіграли Оксана Черкащина і Сергій Шадрін намагаються зрозуміти, що відбувається і жити попри все. Все це відбувається на тлі трагедії, яка сталася 17 липня 2014 року в селі Грабове Донецької області.



У фільмі війна підкидає чимало випробувань для Ірки й Толіка, які чекають на народження дитини. Коли війна вже ступила до них на поріг, вагітна жінка відмовляється покидати рідну домівку, натомість рішуче продовжує жити життя. В той час як чоловік – в абсолютній невизначеності, і який не міг дати безпеку дружині.

"Клондайк": дивіться трейлер онлайн

"Люксембург, Люксембург"

"Люксембург, Люксембург" – це другий фільм українського режисера Антоніо Лукіча, відомого за своїм дебютом комедії "Мої думки тихі". Головні ролі у стрічці "Люксембург, Люксембург" зіграли учасники реп-гурту "Курган і Agregat" – брати Раміл та Аміл Насірови. Їхні герої намагаються дати раду своєму життю, поки в ньому не з’являється давно зниклий батько. Зйомки стрічки відбувались у 2021 році у Лубнах Полтавської області, Києві та Люксембурзі.

"Люксембург, Люксембург": дивіться трейлер онлайн