Мадонна опублікувала ефектний трейлер свого байопіку Madam X

Мадонна у своєму інстаграмі опублікувала трейлер майбутнього автобіографічного фільму Madam X. Прем’єра на Paramount+ в США, Латинській Америці, Австралії та Канаді відбудеться 8 жовтня. MTV транслюватиме фільм за межами цих ринків.

Мадонна стала режисеркою та сценаристкою байопіку Madam X.

До теми "Мастурбація приносить задоволення": Мадонна читає сценарій з байопіку про себе

Фільм Madame X був знятий у Лісабоні та Португалії. У ньому беруть участь 48 артистів, зокрема й діти Мадонни, музиканти й танцюристи з усього світу, а також жіночий оркестр Orquestra Batukadeiras.

Сюжет байопіку про Мадонну

У своєму проєкті Мадонна представить ексклюзивні кадри з її туру Madame X, який закінчився в березні 2020 року. Її 75-денний тур містив у собі закриті майданчики в десятках міст. Фанатам було заборонено користуватися телефонам, тож новий документальний фільм стане єдиною можливістю побачити кадри з її шоу.

Ми побачимо залаштункові кадри з життя співачки. Окрім позитивних моментів, нам покажуть, як суперзірка боролася з травмами стегна і коліна, через які вона відмовилася від кількох шоу з туру.

Мадонна буквально пролила кров, піт і сльози під час туру Madame X. І вона хоче, щоб цей документальний фільм продемонстрував, на які жертви вона пішла, щоб тур відбувся,

– розповіло Тhe Sun.

Стрічка вийде через 30 років після новаторського документального фільму Мадонни "Правда або дія", який розповідає про її життя під час світового турне "Блондинка з амбіціями". На той час цей проєкт став найкасовішою документальною стрічкою в історії.