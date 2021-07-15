На відео Мадонна в досить сексуальному відвертому вбранні (білий топ, рожеві шорти, білі гольфи та широка сорочка) із цигаркою в роті читає фрагмент сценарію із фільму, в якому розповідається про дослідження нею власної сексуальності в підлітковому віці.

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"Я відкрила для себе мастурбацію, коли мені було 19 років. Танцівниця розповіла мені про це. Вона підійшла і запитала: "У тебе є хлопець?" Я подивилася на неї так, ніби вона говорила арабською", – прочитала Мадонна текст сценарію.

"Мастурбація приносить набагато більше задоволення", – розповідає співачка. А мені навіть в голову не приходила ідея мастурбації. "Як ти це робиш?", – запитала я. І вона описала це мені", – продовжила читати Мадонна.

"Після цього я зрозуміла – це те, що люди повинні відчувати під час сексу. Та дівчина, яка розповіла мені про мастурбацію, врятувала життя", – запевнила співачка.

Реакція мережі на відео Мадонни

"Не говоріть королеві, щоб вона зупинилася";

"Твій наряд неймовірний!";

"Я надіюся, буде й саундрек";

"І так народилась книга про секс, діти";

"Цей фільм буде божевільним";

"Я шалено люблю тебе, Мадонна";

"Мадонна – моя ікона";

"Обожнюю цей вигляд";

"Що з нею сталося?". Вона виглядала професійно, здорово, оригінально! А зараз? Цигарка в руці – не можу дивитися. Але все одно люблю".

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Що нам сьогодні відомо про бойопік Мадонни?

У своєму проєкті Мадонна представить ексклюзивні кадри з її туру Madame X, який закінчився в березні 2020 року. Її 75-денний тур містив у собі закриті майданчики в десятках міст. Фанатам було заборонено користуватися телефонам, тож новий документальний фільм стане єдиною можливістю побачити кадри з її шоу.

Ми побачимо залаштункові кадри з життя співачки. Окрім позитивних моментів, нам покажуть, як суперзірка боролася з травмами стегна і коліна, через які вона відмовилася від кількох шоу з туру.

Мадонна буквально пролила кров, піт і сльози на під час туру Madame X. І вона хоче, щоб цей документальний фільм продемонстрував, на які жертви вона пішла, щоб тур відбувся,

– розповіло джерело видання.

Стрічка вийде через 30 років після новаторського документального фільму Мадонни "Правда або дія", який розповідає про її життя під час світового турне "Блондинка з амбіціями". На той час цей проєкт став найкасовішою документальною стрічкою в історії.



