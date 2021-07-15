У мультсеріалі головну роль зіграє дівчинка, їй 12 років, і вона дуже натхненна історіями впливових жінок. Які пригоди її чекають – можемо лише собі уявити.
Цікаво Серед номінантів Еммі 2021 – скандальне інтерв'ю Опри Вінфрі з Меган Маркл і принцом Гаррі
Як і багато дівчат її віку, героїня "Перлини" все ще на шляху самопізнання, намагаючись подолати повсякденні життєві проблеми,
– сказала герцогиня Сассекська.
Крім Меган Маркл, у роботі над мультсеріалом візьмуть участь:
- Керолайн Сопер;
- Ліз Гарбус;
- Ден Коган;
- Аманда Ринда.
Команда, яка працює над мультсеріалом, – першокласна, а Netflix – ідеальний партнер,
– захоплено сказав кінорежисер Девід Ферніш.
Співпраця Гаррі й Меган з Netflix: коротко про головне
- Ще із серпня 2019 року принц Гаррі й Меган Маркл вели перемовини з великими кінокомпаніями. Герцоги Сассекські тоді обговорили з компанією Disney можливість для актриси озвучувати фільми й мультфільми. Наразі в онлайн-прокат вийшов перший фільм "Слони", який створили за участю Меган Маркл.
- Уже після виходу з королівської родини подружжя підписало контракт з Netflix. За договором, принц Гаррі постане в документальних стрічках. Деякі з них будуть частиною благодійної роботи, інші – принесуть дохід його сім'ї.
- За неофіційними даними, Меган Маркл стане ведучою реаліті-шоу I Do, Redo. Дружина принца Гаррі буде давати поради парам щодо побудови сімейних стосунків.
- "Ми зосередимося на створенні контенту, який інформує й дає надію. Як для молодих батьків, для нас також важливо створювати програми, які надихають. Ми сподіваємось, що велике охоплення Netflix дозволить нам ділитись таким контентом", – заявило подружжя.
- У квітні 2021 року Netflix оголосив про запуск свого першого шоу Archewell, Heart of Invictus, документального серіалу, створеного принцом Гаррі, який стежив за конкурентами на їхньому шляху до участі в іграх Invictus Games для поранених військовослужбовців. Ігри пройдуть у Гаазі у 2022 році.