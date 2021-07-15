В мультсериале главную роль сыграет девочка, ей 12 лет, и она очень вдохновлена историями влиятельных женщин. Какие приключения ее ждут – можем только себе представить.
Интересно Среди номинантов Эмми 2021 – скандальное интервью Опры Уинфри с Меган Маркл и принцем Гарри
Как и многие девушки ее возраста, героиня "Жемчужины" все еще на пути самопознания, пытаясь преодолеть повседневные жизненные проблемы,
– сказала герцогиня Сассекська.
Кроме Меган Маркл, в работе над мультсериалом примут участие:
- Кэролайн Сопер;
- Лиз Гарбус;
- Дэн Коган;
- Аманда Рында.
Команда, работающая над мультсериалом, – первоклассная, а Netflix – идеальный партнер,
– восхищенно сказал кинорежиссер Дэвид Ферниш
Сотрудничество Гарри и Меган с Netflix: коротко о главном
- Еще с августа 2019 года принц Гарри и Меган Маркл вели переговоры с крупными кинокомпаниями. Герцоги Сассекские тогда обсудили с компанией Disney возможность для актрисы озвучивать фильмы и мультфильмы. Сейчас в онлайн-прокат вышел первый фильм "Слоны", который создали с участием Меган Маркл.
- Уже после выхода из королевской семьи супруги подписали контракт с Netflix. По договору, принц Гарри предстанет в документальных лентах. Некоторые из них будут частью благотворительной работы, другие – принесут доход его семье.
- По неофициальным данным, Меган Маркл станет ведущей реалити-шоу I Do, Redo. Жена принца Гарри будет давать советы парам по построению семейных отношений.
- "Мы сосредоточимся на создании контента, который информирует и дает надежду. Как для молодых родителей, для нас также важно создавать программы, которые вдохновляют. Мы надеемся, что большой охват Netflix позволит нам делиться таким контентом", – заявили супруги.
- В апреле 2021 года Netflix объявил о запуске своего первого шоу Archewell, Heart of Invictus, документального сериала, созданного принцем Гарри, который следил за конкурентами на их пути к участию в играх Invictus Games для раненых военнослужащих. Игры пройдут в Гааге в 2022 году.