На видео Мадонна в довольно откровенном сексуальном наряде (белый топ, розовые шорты, белые гольфы и широкая рубашка) с сигаретой во рту читает фрагмент сценария из фильма, в котором рассказывается об исследовании ею собственной сексуальности в подростковом возрасте.

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"Я открыла для себя мастурбацию, когда мне было 19 лет. Танцовщица рассказала мне об этом. Она подошла и спросила: "У тебя есть парень?"Я посмотрела на нее так, будто она говорила по – арабски", - прочитала Мадонна текст сценария.

"Мастурбация приносит гораздо больше удовольствия", – рассказывает певица. А мне даже в голову не приходила идея мастурбации. "Как ты это делаешь?", – спросила я. И она описала это мне", – продолжила читать Мадонна.

"После этого я поняла – это то, что люди должны чувствовать во время секса. Та девушка, которая рассказала мне о мастурбации, спасла жизнь", - заверила певица.

Реакция сети на видео Мадонны

"Не говорите королеве, чтобы она остановилась";

"Твой наряд невероятен!";

"Я надеюсь, будет и саундрек";

"И так родилась книга о сексе, дети";

"Этот фильм будет сумасшедшим";

"Я безумно люблю тебя, Мадонна";

"Мадонна - моя икона";

"Обожаю этот вид";

"Что с ней случилось?". Она выглядела профессионально, здорово, оригинально! А сейчас? Сигарета в руке – не могу смотреть. Но все равно люблю".

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Что нам сегодня известно о бойопике Мадонны?

В своем проекте Мадонна представит эксклюзивные кадры из ее тура Madame X, который закончился в марте 2020 года. Ее 75-дневный тур содержал в себе закрытые площадки в десятках городов. Фанатам было запрещено пользоваться телефонам, поэтому новый документальный фильм станет единственной возможностью увидеть кадры из ее шоу.

Мы увидим закулисные кадры из жизни певицы. Помимо положительных моментов, нам покажут, как суперзвезда боролась с травмами бедра и колена, из-за которых она отказалась от нескольких шоу из тура.

Мадонна буквально пролила кровь, пот и слезы на во время тура Madame X. И она хочет, чтобы этот документальный фильм продемонстрировал, на какие жертвы она пошла, чтобы тур состоялся,

– рассказал источник издания.

Лента выйдет через 30 лет после новаторского документального фильма Мадонны "Правда или действие", который рассказывает о ее жизни во время мирового турне "Блондинка с амбициями". К тому времени этот проект стал самой кассовой документальной лентой в истории.