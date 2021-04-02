75-річна Даян Кітон приміряла молодіжний образ для зйомок комедії: фото

І в 75 років Даян Кітон може здивувати глядачів вбранням. Так, папараці сфотографували актрису на зйомках нової комедії, де кінозірка постала у молодіжному і дещо епатажному образі.

Світлини зробили у місті Палм-Спрінгз, що у Каліфорнії. Саме там тривають зйомки нової комедії "Мак і Ріта" (Mack & Rita), головну роль в якій зіграє Даян Кітон.

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В один зі знімальних днів актриса вийшла у білій сукні-сорочці вільного крою. Образ Даян Кітон доповнили ботфортами із трендовим зміїним принтом на чималих підборах, чим здивувала своїх фанатів, які звикли бачити актрису у більш елегантних вбраннях.

Сама ж Даян Кітон вирішила пожартувати із того, що у всіх світових ЗМІ з'явились її фото. Актриса опублікувала в інстаграмі відредаговане фото Бейонсе і Jay-Z, які дивляться на її зображення.

"Не знала, що Бейонсе і Jay-Z – такі палкі мої прихильники", – написала вона під жартівливим дописом.

"Мак і Ріта": коротко про фільм

За даними Deadline, у перші місяці 2021 року розпочались зйомки комедійної стрічки "Мак і Ріта". Фільм розкаже про 30-річну Маккензі Мартін, яка зовсім не в захваті від свого життя. З дитинства вона захоплювалась своєю бабусею та мріяла колись бути схожою на неї: бути впевненою у собі, вміти відмовляти і не залежати від думки інших людей. Та головне, чого прагнула жінка – почуватись комфортно у своєму тілі.

На фоні емоційного виснаження Маккензі вирушає на дівич-вечір подруги, після чого прокидається 70-річною жінкою. І тільки опинившись у цій ситуації, головна героїня комедії розуміє: реальна старість – це зовсім не те, що вона собі уявляла, дивлячись на неперевершену бабусю.

Сюжет фільму "Мак і Ріта" пояснює, чому Даян Кітон приміряла молодіжне і трендове вбрання.