Зняті за мізерні гроші: 5 малобюджетних фільмів, які зірвали куш у прокаті

Для створення світового кінохіта не завжди потрібні сотні мільйонів доларів, неймовірна комп'ютерна графіка чи топові голлівудські зірки. Іноді достатньо сміливої ідеї, таланту та ентузіазму, аби знята буквально "на коліні" стрічка окупилася в сотні разів і назавжди змінила індустрію.

24 Канал зібрав добірку культових фільмів з малим бюджетом, які зірвали куш у прокаті та стали світовими феноменами.

"Паранормальне явище" (2007)

Бюджет: 15 000 доларів

Касові збори: понад 193 мільйони доларів

Молода пара переїжджає в новий будинок. Одного дня Міка й Кеті стають свідками дивних явищ, які відбуваються в оселі. Закохані встановлюють камери спостереження, щоб зрозуміти, що відбувається вночі, поки вони сплять. Аж раптом починається те, що неможливо пояснити з раціонального погляду. Тепер парі доведеться боротися за власне життя.

"Паранормальне явище": дивіться трейлер фільму онлайн

"Обсесія" (2026)

Бюджет: 750 000 доларів

Касові збори: понад 485 мільйонів доларів

Нерішучий хлопець Бер уже давно безнадійно закоханий у свою близьку подругу Нікі, але ніяк не наважується зізнатися їй у почуттях. У пориві відчаю він ламає містичну сувенірну "паличку бажань" та загадує, щоб дівчина покохала його понад усе на світі. Бажання миттєво здійснюється, але щира симпатія Нікі швидко переростає в лячну, руйнівну та небезпечну для життя одержимість.

"Обсесія": дивіться трейлер фільму онлайн

"Пастка" (2017)

Бюджет: 4,5 мільйона доларів

Касові збори: понад 255 мільйонів доларів

Молодий темношкірий фотограф Кріс разом зі своєю білошкірою дівчиною вирушає на вихідні за місто, щоб познайомитися з її батьками. Спершу родина має надзвичайно привітний вигляд, але згодом хлопець помічає занадто дивну та напружену поведінку господарів і їхніх слуг. Низка тривожних відкриттів веде його до жахливої правди, яку неможливо було уявити. Тепер Крісу доведеться докласти надлюдських зусиль, аби вибратися з цієї смертельної пастки живим.

"Пастка": дивіться трейлер фільму онлайн

"Клерки" (1994)

Бюджет: 27 000 доларів

Касові збори: понад 3 мільйони доларів

У центрі сюжету – Данте і Рендал, продавці, які працюють в сусідніх магазинах і дружать зі школи. Вони обговорюють життя, клієнтів і проблеми молоді 90-х, постійно потрапляючи в абсурдні ситуації. Данте має серйозні проблеми в особистому житті та ніяк не може визначитися, з ким йому варто будувати стосунки. Водночас Рендал постійно лякає своїх покупців.

"Клерки": дивіться трейлер фільму онлайн

"Детонатор" (2004)

Бюджет: 7 000 доларів

Касові збори: майже 425 000 доларів

Два інженери Ейб та Аарон випадково винаходять пристрій для подорожей у часі. Чоловіки проводять численну кількість експериментів, адже прагнуть здобути нові можливості. Однак вже зовсім скоро винахідники зрозуміють, до яких непередбачуваних наслідків призведе користування цією машиною часу. Чи зможуть герої уникнути небезпеки та змінити все?

"Детонатор": дивіться трейлер фільму онлайн

Поки одні режисери ставлять рекорди рентабельності за мінімальних витрат, голлівудські блокбастери демонструють зовсім інший масштаб фінансового тріумфу. Справжнім касовим монстром сучасного кінематографа став новий фільм про "Людину-павука", який буквально переписує історію світового кінопрокату із шаленою швидкістю.