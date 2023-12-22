У світі солодощів: 7 фактів про "Чарлі та шоколадну фабрику" з улюбленим Джонні Деппом

Фільм, який полюбився усім: справжнім поціновувачам солодощів, прихильникам фентезі, людям, які обожнюють атмосферу дива напередодні свят та фанатам Джонні Деппа, який знявся у головній ролі.

Фільм "Чарлі та шоколадна фабрика" люблять передивлятись, щойно наближаються свята. Зараз саме такий період, тож 24 Канал підготував для вас добірку найцікавіших фактів, яких ви точно не знали.

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Маловідомі факти про фільм "Чарлі та шоколадна фабрика"

У фільмі виконували трюки справжні білки. У стрічці є епізод, де Віллі Вонка показує білок, які розставляють горіхи на конвеєрну стрічку. Хтось може подумати, що це просто обвішані датчиками люди, але це справжні білки. Для того, щоб навчити їх виконувати цей трюк, знадобилося кілька місяців.

Момент із фільму, де білки розставляють горіхи на конвеєрну стрічку: дивіться відео

Джонні Депп після зйомок зізнався, що не любить смак дорогого шоколаду. Актор надає перевагу дешевим шоколадним зайчикам.

Об'єктив камери, вартістю близько 540 тисяч доларів, на одній зі знімальних сцен не був належним чином закріплений. Оператор хотів зробити фото шоколаду, який кипить і величезному чані. В результаті, камера впала у цей шоколад та стала непридатною до використання.

Фірма Nestle брала на себе виробництво шоколадок для фільму. Виготовили 110 тисяч, включаючи як пластикові бруски, так і справжні їстівні шоколадки (1850 плиток).

Для створення сцен було виготовлено майже 800 літрів імітаційного шоколаду, а також значно більше – для шоколадного водоспаду.

"Шоколадоводоспад" у фільмі: дивіться відео

Льодяники на деревах, гігантський рожевий очерет з цукру і величезні м'ятні цукерки були справжніми солодощами у фільмі.

Човен Віллі Вонки дійсно плив у річці з шоколаду, щоб збудувати цю конструкцію, витратили 20 тижнів.

Човен Віллі Вонки пливе в шоколаді: дивіться відео

"Чарлі та шоколадна фабрика": про що фільм

Віллі Вонка – ексцентричний кондитер, що, втративши зв'язок із сім'єю, розпочав пошук свого спадкоємця. Вклавши золоті квитки в упаковки своїх унікальних шоколадних плиток, він запросив п'ятьох дітей, яким вони дістались, на екскурсію своєю дивовижною імперією солодощів.

Те, що малеча побачила за межами стін, куди стороннім не було дозволено заходити протягом 15 років, вразило їх не на жарт.

"Чарлі та шоколадна фабрика": дивіться онлайн трейлер фільму