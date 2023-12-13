Молимося і віримо, – мама важкохворої Катерини Тишкевич розповіла про стан доньки

Тиждень тому Катерина Тишкевич у важкому стані потрапила у реанімацію, де впродовж семи днів була на інтенсивній терапії. Поруч із хворою акторкою завжди є її найближчі люди: мама та чоловік.

Раніше Валентин Томусяк повідомляв, що є деякі покращення у фізичному стані його дружини, утім, емоційно-психологічний стан досі залишається вкрай важким. Читайте в матеріалі, що сказала мама Катерини, Наталія Малащук.

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Мати Катерини Тишкевич розповіла про стан доньки

Про це Наталія Малащук написала у своєму інстаграмі. Вона зазначила, що вже протягом десяти днів акторка перебуває у вкрай тяжкому стані. Поки що невідомо, що саме призвело до цього, і медичний персонал безперервно веде боротьбу за життя Катерини Тишкевич.

Мама важкохворої акторки подякувала за величезну підтримку їхньої сім'ї у такий складний для них період. Вона зауважила, що Катерині для лікування потрібні зараз не лише фінанси, хоча і за це родина дуже вдячна, а й молитви та теплі слова.

Ми відчуваємо, скільки йде до нас духовної підтримки, і розповідаємо про це Каті. Молимося і віримо. Фінансова допомога друзів і колег також дуже важлива в боротьбі. Дякую вам усім за допомогу в такий складний для нас час. Катя дуже сильна. Але в неї ще купа справ у світі. Тому боремося,

– написала Наталя.

Прихильники Катерини Тишкевич відреагували на публікацію мами, Наталії Малащук, та написали слова підтримки під світлиною.

"Міцно вас обіймаю! Ангела охоронця! Великої віри, всім серцем з вами."

"Скорішого одужання і Божого захисту Катрусі. Найкраща актриса і чудова дівчина. Нехай ангел-охоронець буде поруч. Сил перемогти хворобу нашій чудовій україночці."

"Наталя Олександрівна, нехай всі ангели оберігають вашу донечку! Ми всі молимося за неї та ми всі з вами."

Катерина Тишкевич потрапила в реанімацію: що сталося

Раніше акторка тривалий період часу боролася із незрозумілим діагнозом, періодично відчуваючи сильний головний біль. З початком повномасштабної боротьби з хворобою, стан її здоров'я почав погіршуватися, і в жовтні 2022 року було поставлено діагноз – соматоморфний головний біль, що виник внаслідок функціонального ушкодження мозку.

А 10 грудня Валентин Томусяк, чоловік акторки, повідомив, що лікарі виявили у Катерини сепсис і вона знаходиться зараз в реанімації. На цю мить пацієнтка показує позитивну динаміку, її вивели з медичного сну та забезпечили кисневою маскою. Утім, емоційний стан залишається поки що важким.