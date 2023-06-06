Як Марго Роббі та інші актори "Барбі" реагують на своїх офіційних ляльок Барбі: миле відео

Новий фільм "Барбі" вийде на екрани 21 липня. Головні ролі зіграють актори Марго Роббі, Раян Ґослінґ, Аріана Грінблатт, Вілл Феррелл та інші, які вже мають своїх ляльок за мотивами стрічки.

Актриса Марго Роббі каже, що її лялька "насправді неймовірно точно відповідає тому вбранню, яке я ношу у фільмі". Реакцію акторів на їхні ляльки – дивіться нижче.

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Як Марго Роббі та інші актори "Барбі" реагують на своїх офіційних ляльок Барбі

"Це моя Барбі!" – вигукнула Роббі. – Це так добре".

Кожна лялька Mattel створена за мотивами фільму і натхненна образами героїв. Лялька Роббі, наприклад має "ідеальне денне вбрання", яке складається з рожевої сукні в клітку, намиста з ланцюжком і рожевих човників із сердечками. Рожева стрічка на світлому волоссі Барбі завершує легкий образ.

Цікаво, що Роббі не єдина зірка, яка побачила свою ляльку. Лялька Ісса Рей виглядає королівською в мерехтливій рожево-золотистій сукні з відповідним поясом. Рей розповіла, що вона говорила з режисером Гретою Гервіг про те, як вона хоче, щоб її героїня – і вбрання її персонажки – були представлені у фільмі. "Крикніть Греті Гервіг, тому що вона сказала: "Як би виглядав ваш президент?" і я подумала: "Мені просто здається, що вона була б у бальній сукні", – каже Рей у відео. "(Грета – 24 Канал) сказала: "Готово".

Як актори фільму "Барбі" реагують на своїх офіційних ляльок: відео

Раян Гослінг не з’явився в ролику, однак ляльку актора Кена можна придбати у двох варіантах: пляжний денний образ (з дошкою для серфінгу в тон) і джинсовий образ зі спідньою білизною "Кен".

До речі, ляльки Барбі можна купити на Amazon прямо зараз. На додаток до ляльок, натхненних Barbiecore, колекція включає копію Barbie DreamHouse і рожевий RC Corvette Кена від Hot Wheels.

"Барбі": дивіться трейлер фільму онлайн