Трапляється раз у житті, – Марго Роббі вперше висловилася щодо номінації "Барбі" на Оскар-2024

Марго Роббі стала тією, хто запровадив тренд на рожевий колір завдяки фільму "Барбі", який став культовим влітку 2023. Вона зіграла головну роль у стрічці, утім, кіноакадемія Оскара 2024 не відмітила Роббі у жодній із номінацій.

Дізнайтесь в матеріалі, як відреагувала акторка на те, що її не відмітили у жодній категорії на премії цього року.

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Марго Роббі відреагувала на відсутність номінацій на Оскар 2024

Марго висловила свою радість за фільм і своїх колег, які отримали номінації на престижну премію. Вона дуже задоволена відразу вісьмома номінаціями "Барбі", серед яких йде номінація на кращого актора другого плану для Раяна Гослінга, який активно працював на зйомках разом з Марго Роббі.

Марго висловила думку, що через цей фільм вони прагнули вплинути на культуру, і вони успішно це зробили. Цей внесок вона вважає своєю найбільшою нагородою.

Неможливо сумувати, коли знаєш, що тобі випало таке щастя,

– заявила зірка.

Утім, Марго Роббі також виступила в ролі продюсера у фільмі "Барбі". Ґрета Ґервіґ, режисер картини, не увійшла до списків номінантів, і акторка висловилась про це.

Вважаю, що Ґрета має бути номінована як режисерка, бо те, що вона зробила, – таке трапляється раз у кар'єрі та житті,

– додала зірка.

Фільм "Барбі"один із найпопулярніших у 2023 році

Утім, стрічка не стала лідером по номінаціях на Оскар 2024. В основному прокаті головний конкурент – біографічний фільм "Оппенгеймер" від режисера Крістофера Нолана, зайняв перше місце з 13 номінаціями. На другому місці розташувався фільм "Бідолашні створіння" від Йорґоса Лантімоса з 11 номінаціями. З 10 номінаціями – кінокартина "Вбивці квіткової повні" від Мартіна Скорсезе.