Марго Роббі із темним волоссям засвітилась на зйомках нового фільму: фото

Запальна білявка Марго Роббі змінила імідж задля ролі у новому загадковому фільмі. Днями папараці побачили темноволосу красуню на знімальному майданчику та стрімко поширили її фото у мережі.

На кадрах можна побачити, як Марго Роббі виходить на знімальний майданчик зі своїм колегою Джоном Девідом Вашингтоном, добре відомим глядачам за фільмом "Тенет". Актриса змінилась до невпізнання, поставши із темними коротким волоссям. Наразі невідомо, чи Марго Роббі змінила імідж завдяки перуці, чи то вже її новий образ.

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Що відомо про новий фільм з Марго Роббі

Нова стрічка з Марго Роббі у головній ролі не припиняє інтригувати громадськість. Наразі проєкт, який знімають у Лос-Анджелесі, не має назви. Таку секретність, за даними Deadline, влаштував режисер Девід Рассел, який не хоче, щоб інформація про його стрічку потрапила у пресу передчасно. Тому поки у Голлівуді створюють цю кінокартину, доводиться тільки гадати, які ж ролі отримали топові актори.

Відомо тільки, що кастинг на цей загадковий проєкт пройшли топові актори:

Марго Роббі

Крістіан Бейл

Роберт Де Ніро

Рамі Малек

Зої Салдана

Джон Девід Вашингтон

​Актори підписали контракт на зйомки ще взимку 2020 року, про що повідомляв журнал Variety.