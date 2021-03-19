Блондинка Марго Робби сменила имидж ради роли в новом загадочном фильме. На днях папарацци увидели темноволосую красавицу на съемочной площадке и стремительно распространили ее фото в сети.

На кадрах можно увидеть, как Марго Робби выходит на съемочную площадку со своим коллегой Джоном Дэвидом Вашингтоном, хорошо известным зрителям по фильму "Тенет". Актриса изменилась до неузнаваемости, представ с темными короткими волосами. Пока неизвестно, изменила ли Марго Робби имидж благодаря парике, или э то уже ее новый образ.

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Что известно о новом фильме с Марго Робби

Новый фильм с Марго Робби в главной роли не прекращает интриговать общественность. Сейчас проект, который снимают в Лос-Анджелесе, не имеет названия. Такую секретность, по данным Deadline , устроил режиссер Дэвид Рассел, который не хочет, чтобы информация о его ленте попала в прессу преждевременно. Поэтому пока в Голливуде создают эту кинокартину, приходится только гадать, какие же роли получили топовые актеры.

Известно только, что кастинг на этот загадочный проект прошли:

Марго Робби

Кристиан Бэйл

Роберт Де Ниро

Рами Малек

Зои Салдана

Джон Дэвид Вашингтон