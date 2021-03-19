Марго Робби с темными волосами засветилась на съемках нового фильма: фото
Блондинка Марго Робби сменила имидж ради роли в новом загадочном фильме. На днях папарацци увидели темноволосую красавицу на съемочной площадке и стремительно распространили ее фото в сети.
Источник:Just Jared
На кадрах можно увидеть, как Марго Робби выходит на съемочную площадку со своим коллегой Джоном Дэвидом Вашингтоном, хорошо известным зрителям по фильму "Тенет". Актриса изменилась до неузнаваемости, представ с темными короткими волосами. Пока неизвестно, изменила ли Марго Робби имидж благодаря парике, или это уже ее новый образ.
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Что известно о новом фильме с Марго Робби
Новый фильм с Марго Робби в главной роли не прекращает интриговать общественность. Сейчас проект, который снимают в Лос-Анджелесе, не имеет названия. Такую секретность, по данным Deadline, устроил режиссер Дэвид Рассел, который не хочет, чтобы информация о его ленте попала в прессу преждевременно. Поэтому пока в Голливуде создают эту кинокартину, приходится только гадать, какие же роли получили топовые актеры.
Известно только, что кастинг на этот загадочный проект прошли:
- Марго Робби
- Кристиан Бэйл
- Роберт Де Ниро
- Рами Малек
- Зои Салдана
- Джон Дэвид Вашингтон
Актеры подписали контракт на съемки еще зимой 2020 года, о чем сообщал журнал Variety.
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