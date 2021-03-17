Джаред Лето уже не впервые кардинально меняет образ ради съемок. Но на съемках фильма "Дом Гуччи" он еще раз напомнил фанатам о своей многогранности.

В криминальной драме Ридли Скотта "Дом Гуччи" Джаред Лето играет Паоло Гуччи. Некоторое время Паоло был вице-президентом и директором Gucci Shops Inc и Gucci Parfums of America.

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На этот раз Джаред Лето удивил всех резким старением. На его голове сверкала лысина, а на лице был достаточно убедителный грим летнего мужчины. Тело Лето украшал фиолетовый вельветовый костюм.

Джареду не привыкать кардинально менять внешность ради персонажа. Чего стоит только фильм "Далласский клуб покупателей", где он играл транс-женщину, а также лента "Глава 27", где актер перевоплотился в убийцу Джона Леннона.

Что известно о Паоло Гуччи

Паоло Гуччи был заместителем президента и директором Gucci Shops Inc и Gucci Parfums of America.

Он постоянно боролся за власть в империи моды и конфликтовал со своим дядей Родольфо через собственные планы на модернизацию бренда.

Позже Паоло столкнулся с двоюродным братом Маурицио, который приобрел часть компании Родольфо после его смерти в 1983 году.

Также он обвинил своего отца Альдо, рассказав, что тот переводил прибыль за границу, чтобы избежать уплаты налогов.

Бизнесмен объявил себя банкротом в 1990 годах из-за долгов в размере около 90 миллионов долларов. Он подписал план выплаты кредиторам всего за неделю до своей смерти, то есть в октябре 1995 года.

Фильм "Дом Гуччи": сюжет

Это криминальная драма об истории убийства одного из самых известных дизайнеров Маурицио Гуччи. Его смерть заказала бывшая жена Патриция Реджани. Это холодная месть от женщины за измену семье.