У Голлівуді актриса здобула блискучу кар'єру, тож про неї вочевидь знає кожен кіноман. За плечима Марго Роббі участь у понад 30 фільмів, серед яких: "Хижі Пташки", "Амстердам", "Загін самогубців 2", "Місто астероїдів", "Одинадцять друзів Оушена".

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5 цікавих фактів про Марго Роббі

Вік актриси: 33 роки

Зріст: 1,68 м

Інстаграм: margotrobbieofficial

Актриса не дотримується дієти

Отже, якщо ви хочете мати таке тіло, як у Марго, то все, що вам потрібно зробити, це з’їсти картоплю фрі та випити пива, а потім перекусити кількома морквинами. Журналу GQ вона сказала: "У мене не дуже хороша дієта. Люблю пиво, картоплю фрі, бургери, але якщо треба в бікіні, то три дні їм морквяні палички. Я то в одну, то в іншу крайність".

Марго Роббі / Фото з інстаграму зірки

Марго Роббі "відшила" принца Гаррі

Перед тим, як Меган Маркл з'явилася у житті принца Гаррі, у ЗМІ часто з'являлися чутки про його можливий роман з Марго Роббі. Вони зустрілися на вечірці у спільної знайомої, Сьюкі Уотерхаус. Під час заходу, Гаррі виявив певний інтерес до Марго, проте акторка не проявляла особливого зацікавлення до принца та навіть спочатку не впізнала його як члена королівської сім'ї.

Він був дуже ображений. На ньому не було корони, тому я й гадки не мала, що це принц,

– сказала Роббі в одному зі своїх інтерв'ю.

Марго Роббі / Фото з інстаграму зірки

Марго Роббі вміє доїти корову

Своє дитинство Марго провела на фермі разом з бабусею та дідусем, тож навчилася колоти дрова та доїти корову. Сьогодні Марго згадує свій дитячий досвід життя в селі зі сміхом, адже виконуючи важку фізичну працю, дівчинка завжди мріяла стати відомою та знаменитою.

Крім цього акторка є палкою прихильниця екологічного життя: "Я виросла на воді, яку збирали в резервуари. Я знаю цінність кожної краплі. Основи сортування відходів, боротьба з бездумною перевитратою енергії – частина моєї ДНК. Я давним-давно відмовилася від використання поліетиленових пакетів, а з того часу, як я живу в Лос-Анджелесі, я їжджу на електрокарі".

Марго Роббі / Фото з інстаграму зірки

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Зірка навмисне набрала зайві кілограми для ролі у фільмі "Я, Тоня"

У 2017 році Марго Роббі отримала головну роль не сексуальної блондинки, а скандально відомої фігуристки Тоні Хардінг, яка напала на суперницю Ненсі Керріган на чемпіонаті США в 1994 році. Фільм заснований на реальних подіях, тож Марго довелося змінити зовнішність і набрати зайві 4 кілограми.

Під час зйомок байопіка, одну з найкрасивіших та найсексуальніших актрис світу було просто непізнати. У 2018 році вона отримала номінацію на Оскар у престижній категорії "Найкраща жіноча роль", але, на жаль, довелося поступитися місцем 60-річній Френсіс Макдорманд, яка граціозно зіграла головну роль у фільмі "Три білборда за межами Еббінга, Міссурі".

Марго Роббі / Фото з інстаграму зірки

Марго напилася перед зйомками своїх секс-сцен із ді Капріо

Гм, ми не зовсім впевнені, чому вона відчула потребу це зробити, враховуючи, що більшість жінок віддали б праву руку (або ногу), щоб наблизитися до Лео, але Марго розповіла, що коли вона знялася у своїй першій сексуальній сцені з актором, це не обійшлося без "голландської сміливості".

Я випила три порції текіли приблизно о дев'ятій ранку, безпосередньо перед цим,

– сказала вона.

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