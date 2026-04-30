Українська режисерка отримала престижну нагороду кінофестивалю в Лос-Анджелесі

Українська режисерка Марина Ер Горбач отримала престижну нагороду Legacy Award 2026 від South East European Film Festival. Церемонія відбулася в Лос-Анджелесі.

Про це повідомило українське видання УП Культура.

Українську режисерку відзначили престижною нагородою: що відомо?

Українську режисерку Марина Ер Горбач нагородили за творчі досягнення 29 квітня 2026 року. South East European Film Festival – це міжнародний фестиваль, який представляє історії країн Південно-Східної Європи. Про це також повідомили на інстаграм-сторінці SEEfest.

Організатори зазначили, що роботи Марини Ер Горбач роблять українське кіно більш видимим для міжнародної аудиторії. Особливу увагу приділили стрічці "Клондайк", яка розповідає про події напередодні повномасштабного вторгнення та здобула нагороду на Sundance Film Festival.

За 21 рік існування цієї нагороди її отримали лише дві українки – Оксана Черкашина та Марина Ер Горбач.

Що цікаво знати про Марину Ер Горбач?

Марина Ер Горбач – українська режисерка та сценаристка, членкиня Європейська кіноакадемія. У її творчому доробку – десятки стрічок, зокрема

"Ротація",

"Клондайк",

"Люби мене",

"Омар і ми",

"Борг",

"Банка" та інші.

Режисерка є лауреаткою численних престижних кінопремій, зокрема отримала нагороду за найкращу режисуру на Sundance Film Festival та приз екуменічного журі на Берлінський міжнародний кінофестиваль за стрічку "Клондайк".

У 2023 році фільм "Клондайк" був обраний національним кандидатом від України на премію Оскар у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм".