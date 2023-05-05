Люк Скайвокер допомагає Україні: Марк Гемілл зібрав 1,5 мільйона доларів на дрони

Марк Гемілл, відомий як джедай Люк Скайвокер в кіноепопеї "Зоряні війни", продовжує фінансово підтримувати Україну. Він зібрав 1,5 мільйона доларів на дрони RQ-35 Heidrun для українських воїнів.

Збір закрили у Всесвітній день "Зоряних війн", 4 травня. Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

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Марк Гемілл зібрав 1,5 мільйона доларів на дрони для України

Наші захисники отримають 10 потужних розвідувальних БпЛА виробництва Данії – RQ-35 Heidrun. Вони дозволять проводити якісні розвідувальні місії, а також зможе протистояти засобам радіоелектронної боротьби росіян.

Дякую Марку та кожному, хто донатить на Армію дронів,

– написав Михайло Федоров.

Марк Гемілл зібрав 1,5 мільйона доларів для українських захисників: дивіться відео

Марк Гемілл почав збір коштів для Збройних сил України в рамках ініціативи United24 у грудні 2022 року. У весні 2022 року на передову було доставлено 25 таких дронів. У Мінцифри зауважили, що за цей період вони продемонстрували свою ефективність та легке керування під час розвідувальних місій.