Легендарний Мартін Скорсезе представить фільм з "останнім інтерв'ю" уже покійного Папи Франциска

Відомий американський режисер Мартін Скорсезе зняв документальний фільм із покійним Папою Франциском до його смерті. До стрічки увійде останнє глибоке інтерв’ю понтифіка на камеру.

Відомо, що Франциск Папа Римський пішов з життя 21 квітня 2025 року. Про документальний фільм Скорсезе повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання The Guardian.

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Мартін Скорсезе зняв фільм з "останнім інтерв'ю" покійного Папи Франциска

Повідомляють, що дата прем'єри стрічки наразі невідома. Однак є інформація, що стрічка матиме назву "Aldeas – нова історія" і висвітлюватиме діяльність Scholas Occurrentes – міжнародної некомерційної організації, створеної Папою Римським у 2013 році з метою популяризації серед молоді ідеї так званої "культури зустрічей".

У документальному фільмі буде представлено молодь з Індонезії, Гамбії та Італії. За словами авторів, стрічка має стати "свідченням непохитної віри в те, що творчість – це не лише форма самовираження, а й шлях до надії та змін".

Для Папи Франциска було важливо, щоб люди в усьому світі обмінювалися ідеями з повагою, зберігаючи при цьому свою культурну ідентичність, і кіно є найкращим засобом для цього,

– прокоментував Мартін Скорсезе.

До речі, відомо, що режисер багато разів зустрічався особисто із Папою Франциском, і саме ці розмови надихнули його на створення фільмів "Остання спокуса Христа" (1988) та "Мовчання" (2016).

Після смерті Франциска 21 квітня режисер згадував його як видатну людину, яка визнавала свої недоліки, випромінювала мудрість і доброту, була глибоко віддана добру й постійно прагнула знань. За словами Скорсезе, ця втрата стала для нього особисто болісною, а для світу – величезною, однак Франциск залишив по собі світло, яке ніколи не згасне.