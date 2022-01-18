Marvel показала трейлер нового серіалу "Місячний лицар" зі знаменитим Оскаром Айзеком

На ютуб-каналі Marvel Entertainment вийшов повноцінний трейлер нового супергеройського проєкту "Місячний лицар" (Moon Knight) з Оскаром Айзеком у головній ролі. Прем’єра серіалу відбудеться 30 березня 2022 року на Disney+.

Оскар Айзек у шоу перевтілився у Стівена Гранта – співробітника музейної сувенірної крамниці. Герой має розлади сну і заснути вночі – ще той подвиг. Згодом, Стівен помічає у себе дисоціативний розлад особистості. У його тілі живе ще супергерой, на ім'я Марк Спектор.

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Одного дня вони обидвоє зустрінуться віч-на-віч і опиняться на шляху загрози, смертельну війну богів на тлі сучасного та стародавнього Єгипту. Окрім Оскара Айзека до акторського складу увійшли: Ітан Гоук, який став головним антагоністом стрічки, Гаспар Ульєль та Мей Каламаві.

Цікаво, що від публікації трейлеру пройшло 5 годин, а він вже набрав понад 6 мільйонів переглядів! Мінісеріал складається з шести епізодів, тривалістю 40-50 хвилин.

"Місячний лицар" 2022: дивіться трейлер

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Разом із трейлером, Marvel показала ефектний постер серіалу. На ньому зображена рука головного героя, що тримає метальну зброю у формі півмісяця.



Постер до серіалу "Місячний лицар" / Фото з твітеру Marvel

Що відомо про Місячного лицаря

Вперше комікси про Місячного лицаря з'явились на прилавках у 1975 році та одразу ж отримали шалену популярність. Згодом автори проєкту випустили окрему серію видань, присвячених супергерою Марку Спектру.

За сюжетом коміксів, Марк народився у родині єврейських біженців, які в роки Другої світової війни дивом врятувались від німців та емігрували до США. Батько хлопця був рабином, тому вірив, що його син також буде служити Богу. Та Марк займався боксом і в дорослому віці став агентом ЦРУ, а згодом – найманцем, який за винагороду йшов на будь-яку місію.

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Чергове завдання в Єгипті кардинально змінило його життя. Лиходій Рауль Бушман. знайшовши необхідні артефакти, вбив напарника Марка та знавця історії, а самого хлопця покинув у пустелі помирати. Але щира молитва доньки археолога Марлен дали результат: єгипетський бог Хонсу дає головному герою шанс вижити. Так Марк Спектор стає Місячним лицарем і вивозить з країни статую бога.

Серед суперсил чоловіка – вміння бачити в темряві та розпізнавати всіх духів. Окрім цього, при місячному світлі він ставав майже невидимим.