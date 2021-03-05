Marvel повертає легендарних Людей Ікс

Студія Marvel готується до повернення Людей Ікс на екрани. Нова стрічка буде частиною вже наявного кіновсесвіту.

За джерелами видання, вже найближчим часом студія запустить у виробництво фільм під робочою назвою "Мутанти". Поки що жодних кастингових рішень не було прийнято.

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Офіційний анонс планується на літо. Компанія Walt Disney зробить офіційне оголошення під час одного зі своїх заходів.

Останньою стрічкою, яку присвятили Людям Ікс, стали "Нові мутанти" 2020 року. Але його розгромили критики й він отримав невтішні відгуки від глядачів.

Нагадаємо, що кінокомпанія Marvel відновила повний контроль над Людьми Ікс і Фантастичною четвіркою у 2019 році, коли придбала 20th Century Fox з усіма активами.

У 2022 році студія почне працювати над створенням фільму "Дедпул 3". Директор Disney Боб Айгер неодноразово обіцяв, що проєкт залишиться з рейтингом R (що нетипово для Disney).

Подробиці про фільм та його формат поки що не повідомляли. Але достеменно відомо, що головну роль знову виконуватиме Райан Рейнольдс.

Минулі фільми про Людей Х: