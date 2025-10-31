Новий американський фільм жахів, який тримає в напрузі до фінальних титрів

Якщо ви вагаєтеся, чим зайняти себе в ніч Геловіну, хорошим варіантом може стати похід у кіно. А які стрічки варто обирати в такий період? Звичайно, горори.

Тим більше, що 23 жовтня у кіно відбулась прем'єра американського комедійного фільму жахів з елементами боді-горору. У матеріалі 24 Каналу дізнаєтесь більше про сюжет та акторський склад.

Що відомо про фільм "Маска"?

23 жовтня 2025 року в українських кінотеатрах відбулася прем'єра американського комедійного фільму жахів під назвою "Маска". У світі прем'єра відбулася раніше.

Стрічка знята з елементами боді-хорору, тож багато хто порівнює її з популярним фільмом під назвою "Субстанція".

За сюжетом, у недалекому майбутньому наука та пластична хірургія дозволяють повертати молодість. Колись відома акторка Саманта Лейк у відчаї погоджується на революційну процедуру омолодження, сподіваючись відродити кар'єру.

"Маска": дивіться онлайн трейлер фільму

Вона знову сяє красою та успіхом, але радість виявляється обманливою – ціна цього дару занадто висока. Жінки, які пройшли ті самі операції, загадково зникають, і тепер Саманта змушена зірвати блискучу маску, щоб врятувати себе та розкрити жахливу правду.

Головні ролі у стрічці зіграли Елізабет Мосс ("Ми", "Людина-невидимка", серіал "Розповідь служниці"), Кейт Гадсон ("Скляна цибуля: детективна історія", "Майже знамениті", "Війна наречених"), Кая Ґербер ("Вавилон", "Американська історія жахів") та інші.

Які ще фільми подивитись у Геловін?

Якщо ви хочете залишитися вдома, а не йти в кінотеатр, ми зібрали для вас добірку високорейтингових фільмів, які справді здатні добряче полоскотати нерви.

"Поговори зі мною"

"Усі страхи Бо"

"Повстання зловісних мерців"

"Абсолютний вбивця"

"Крик 6"

Це стрічки з абсолютно різними сюжетними лініями, тож кожен зможе обрати щось особливе для себе та зануритися у світ моторошних подій і неочікуваних сюжетних поворотів.