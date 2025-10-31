Новый американский фильм ужасов, который держит в напряжении до финальных титров
- 23 октября 2025 года в украинских кинотеатрах состоялась премьера американского комедийного фильма ужасов "Маска".
- Фильм рассказывает об актрисе, которая проходит омолаживающую процедуру, но сталкивается с ужасными последствиями, когда женщины, которые прошли те же операции, начинают исчезать.
Если вы сомневаетесь, чем занять себя в ночь Хэллоуина, хорошим вариантом может стать поход в кино. А какие ленты стоит выбирать в такой период? Конечно, хорроры.
Тем более, что 23 октября в кино состоялась премьера американского комедийного фильма ужасов с элементами боди-ужаса. В материале 24 Канала узнаете больше о сюжете и актерском составе.
Что известно о фильме "Маска"?
23 октября 2025 года в украинских кинотеатрах состоялась премьера американского комедийного фильма ужасов под названием "Маска". В мире премьера состоялась раньше.
Лента снята с элементами боди-хоррора, поэтому многие сравнивают ее с популярным фильмом под названием "Субстанция".
По сюжету, в недалеком будущем наука и пластическая хирургия позволяют возвращать молодость. Некогда известная актриса Саманта Лейк в отчаянии соглашается на революционную процедуру омоложения, надеясь возродить карьеру.
"Маска": смотрите онлайн трейлер фильма
Она снова сияет красотой и успехом, но радость оказывается обманчивой – цена этого дара слишком высока. Женщины, которые прошли те же операции, загадочно исчезают, и теперь Саманта вынуждена сорвать блестящую маску, чтобы спасти себя и раскрыть ужасную правду.
Главные роли в ленте сыграли Элизабет Мосс ("Мы", "Человек-невидимка", сериал "Рассказ служанки"), Кейт Хадсон ("Стеклянный лук: детективная история", "Почти знамениты", "Война невест"), Кая Гербер ("Вавилон", "Американская история ужасов") и другие.
Какие еще фильмы посмотреть в Хэллоуин?
Если вы хотите остаться дома, а не идти в кинотеатр, мы собрали для вас подборку высокорейтинговых фильмов, которые действительно способны хорошо пощекотать нервы.
- "Поговори со мной"
- "Все страхи Бо"
- "Восстание зловещих мертвецов"
- "Абсолютный убийца"
- "Крик 6"
Это ленты с совершенно разными сюжетными линиями, поэтому каждый сможет выбрать что-то особенное для себя и окунуться в мир жутких событий и неожиданных сюжетных поворотов.