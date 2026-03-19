Український серіал з топовими акторами, який можна подивитись безплатно всього за декілька днів

У 2025 році в Україні відбулася прем'єра нового серіалу "Материнський інстинкт". Тоді стрічка була доступна для перегляду лише на платформі Київстар ТБ.

Тепер же серіал можна переглянути у вільному доступі на YouTube. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, про що сюжет стрічки та де можна подивитися всі епізоди.

Рекомендуємо Як змінився Брюс Вілліс за час боротьби з важкою хворобою

Де дивитись український серіал "Материнський інстинкт" безплатно?

Український серіал "Материнський інстинкт" раніше вийшов на платформі Київстар ТБ. Тепер його можна переглянути на YouTube-каналі "Найкращі серіали українською", де у вільному доступі доступні всі 16 епізодів. Щоправда, на YouTube серіал представлений під назвою "Тест на вагітність".

Про що сюжет серіалу?

Сюжет зосереджується на Наталії Зарецькій – талановитій лікарці-акушерці-гінекологині, яка будувала кар'єру у столиці, допоки в її професійному житті не стався трагічний випадок. Пацієнтка померла просто на операційному столі – не повністю з її вини. Саме після цього починається низка подій у житті Наталії: від зруйнованого особистого життя до кардинальних змін у кар'єрі.

"Материнський інстинкт": дивіться серіал онлайн

Вона вирушає до Одеси, де влаштовується завідувачкою відділення та починає новий етап свого життя. На неї чекають нові пацієнти, складні випадки й серйозні виклики, але тепер вона готова брати відповідальність і покладатися лише на себе. Минуле часто дається взнаки, однак цього разу вона налаштована рішуче.

Разом зі змінами в роботі трансформується й особисте життя героїні. Тепер за її серце змагається не один чоловік, як раніше, а одразу троє – різні за характером, але кожен із них по-своєму впливає на її долю.

Кому підійде серіал "Материнський інстинкт"?

Цей серіал ідеально підійде тим, хто не любить затягнутих історій, адже налічує лише 16 епізодів, які легко переглянути за кілька днів. Кожна серія триває близько 45 хвилин, а сюжет настільки захоплює, що час минає непомітно. У періоди відключень світла це може бути особливо зручний варіант, адже на YouTube можна завантажити епізоди та переглядати їх офлайн.

Цей серіал також неодмінно сподобається тим, хто захоплюється медичними історіями. Раніше великої популярності набули такі проєкти, як "Жіночий лікар: Нове життя", "Шпиталь", "Я – Надія", "Лікарка Ковальчук", "Продовження роду" та "Черговий лікар".

Історії про лікарів, які щодня рятують життя та дарують надію, завжди знаходять відгук у серцях українських глядачів. Тож серіал "Материнський інстинкт", також відомий під назвою "Тест на вагітність", точно припаде вам до смаку.