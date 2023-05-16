"Мати" вже на Netflix: чому героїня Дженніфер Лопес не має імені у фільмі

У свіжому фільмі "Мати", що вийшов на Netflix 12 травня, відома акторка Дженніфер Лопес відіграє ключову роль безіменної героїні. Чому в неї немає імені – дізнавайтесь нижче.

Героїня Лопес стає смертоносною кілеркою, яка перериває багаторічне переховування в лісах Аляски, щоб врятувати свою доньку. Драма "Мати" досліджує складні рішення, з якими доводиться зіткнутися матері, а також розкриває сутність материнської любові та жертовності.

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Чому в героїні Дженніфер Лопес немає імені у фільмі "Мати"

За сюжетом фільму, Лопес постійно опиняється у небезпеці та насуває небезпеку на свою дочку Зою. Фільм був випущений саме перед Днем матері.

Попри те, що персонаж Лопес бажає залишитися зі своєю дочкою, вона змушена прийняти складне рішення для її безпеки. Рішення матері не завжди є ідеальним, але вона має діяти в інтересах своєї дитини, навіть якщо це не відповідає її бажанням.

Лопес виступає головною героїнею фільму, і те, що вона немає імені, дійсно привертає увагу. Проте творці акцентують саме на материнській силі й вирішили, що ім’я їй просто не потрібне.

"Мати": дивіться трейлер

Бути матір’ю – це важка та потужна робота, а фільм гарно проникає в цю тему. Назва "Мати" є надзвичайно сильною і підкреслює міцність характеру Лопес. Незалежно від того, що Зоя провела більшу частину свого життя у прийомній сім'ї й повертається до них наприкінці фільму, Лопес є її біологічною матір’ю, і між ними завжди існуватиме надзвичайно сильний зв’язок. Вона безмежно кохає свою доньку і завжди готова зробити все можливе, щоб захистити її.

Окрім Дженніфер Лопес, у пригодницькому бойовику зіграли:

Джозеф Файнз,

Люсі Паєс,

Омарі Гардвік,

Пол Рейсі,

Гаель Гарсія Берналь.

Дженніфер Лопес та Люсі Паєс у фільмі "Мати" / Netflix