"Матриця 4", "Аквамен", "Кендімен": зірка Абдул-Матін розказав про своє враження від фільмів

Голлівудський актор Яг'я Абдул-Матін II, який став лауреатом Еммі за роль у серіалі "Вартові", розповів про своє враження від знімального процесу у багатьох фільмах, в яких він зіграв важливі ролі. Зірка поділилася своїми емоціями та розказала про майбутні плани. Про особливість актора зазначили і його колеги.

Одного разу сценарист Деймон Лінделоф зі своєю дружиною дивився серіал "Розповідь служниці". Він наголосив на особливій харизмі актора Яг'я Абдула-Матіна II і зауважив, що від нього не можливо було відвести погляд, навіть коли він ділив екран із такою відомою зіркою як Елізабет Мосс.

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Магнітний актор має низку важливих ролей у фільмах та серіалах. У другому сезоні "Розповіді служниці" зокрема, актор зіграв роль Омара в третьому епізоді "Багаж". Сьогодні ви дізнаєтеся, що відчував актор, коли знімався в "Аквамені", "Матриці 4" та "Кендімені".

"Аквамен" – роль Чорної Манти

Молодому акторові потрібен був прорив і це відбулося, власне, коли вийшов "Аквамен" Джеймса Вана. Фільм перевищив найбільш оптимістичні прогнози з 1 мільярда доларів у всьому світі. Абдула-Матіна, який зіграв лиходія Чорну Манту, критики назвали родзинкою фільму. Позаяк деякі новачки неохоче бралися до своїх ролей антагоністів, боячись бути названими несимпатичними, Абдул-Матін казав: "Поганого хлопця завжди цікавіше досліджувати".

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"Кендімен" – роль Ентоні Макоя / Кендімена

Деймон Лінделоф згадав: "Я думаю, що він навмисно береться до всього, що має певний ризик". У "Кендімена" він герой, лиходій? У багатьох героях, яких він грає, є щось своєрідне. Ви не завжди знаєте, що вони думають, але розумієте, що вони відчувають. І це щось унікальне для його процесу".

Я хотів бути лідером на знімальному майданчику, розповідати історію про Чикаго та художника,

– каже Абдул-Матін про зйомки 2019 року.

"Я знав, що прив’язаний до чогось такого, що було сповнене багатою історію чорного фольклору. Це розповідь була дуже важливою для мене та людей із тих місць, із яких я родом. Я виріс у таких проєктах, зокрема, в "Кендімені", – доповнила зірка.

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Кіносценарист Аарон Соркін також також прокоментував роль Яг’я й поділився, що не завжди актор може на все впливати, не завжди вміє діяти розумно, сильно чи смішно.

Яг'я абсолютно орудує тією землею, на якій він стоїть. Саме це, у поєднанні з акторською майстерністю світового рівня, робить із нього кінозірку,

– доповнив Соркін.



Яг'я Абдул-Матін / Фото The Hollywood Reporter

"Матриця 4" – головна роль

У березні 2020 року Абдул-Матін відзняв "Матрицю 4", зокрема, сцени в Сан-Франциско. Пізніше відправився в Чикаго. За день до того, як він мав летіти до Берліна на зйомки основної частини фільму, Warners зателефонували, що зупиняє виробництво. Він повернувся додому в Нью-Йорк і чекав до червня 2020 року, коли фільмування відновили.

На йомки він прийшов із двоюрідним братом і поділився, що він завжди виручав його на знімальному майданчику. "Мені потрібні були дружба, компанія й родинний зв’язок", – поділився актор.

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"Я пам'ятаю Кіану і його першу репліку. Я підняв очі, побачив Рівза і сказав: "О, чорт, я дійсно в "Матриці". І технологія, яку впровадила Лана Вачовскі, і кіновиробництво, й обладнання для камер, яких я ніколи раніше не бачив. Це так амбіційно. Було дійсно цікаво робити знімати "Матрицю" в той час, коли світ і сама реальність були так спотворені", – зазначив Яг'я.

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Факти про Яг'я Абдула-Матіна

З перших днів свого життя в Новому Орлеані Абдул-Матін перебував у центрі уваги, був улюбленою дитиною в сім’ї.

"Будучи наймолодшою ​​дитиною, я привертав велику увагу" – ділиться спогадами він. "Ми були просто дурні. Ми дозволяли собі багато. Коли я вийшов у світ, мені було комфортно. Світ був моєю сценою. Батьки завжди спричиняли в мене довіру. Я вірив, що можу все. Тож я охоче вийшов на сцену й любив, кохав, захоплювався увагою".



Яг'я Абдул-Матін / Фото The Hollywood Reporter

Актор ніколи не думав про акторську кар’єру. Ніхто з його братів та сестер не займався мистецтвом.

Я ніколи не думав, що акторська гра – це щось справжнє. Я не знав, що можу це зробити,

– розказує зірка.

У перші дні своєї слави, він черпав натхнення з різноманітних проєктів, у яких знімалися: Дензел Вашингтон, Дік Ван Дайк, Мері Поппінс та Дастін Гоффман

Вони всі були хитрими. І я пам’ятаю, як я це імітував, – згадує актор.

Віком 29 років дістав свою першу роль у серіалі "Вiдрив", творцями якого є Баз Лурманн та Стівен Едлі Гурджис .

Ми дійсно віримо в Яг'ю як у зірку кіно. У нього є весь пакет: ремесло, харизма, амбіції та почуття самовдосконалення,

– наголошує продюсерка Нія Кейкендалл.



Абдул-Матін у серіалі База Лурманна / Фото The Hollywood Reporter

Абдул-Матін про майбутні плани

Після виходу "Аквамена 2" він зробить шестимісячну перерву, перш ніж братися за майбутній бойовик "Шалений Макс: Фуріоса" у 2022 році. Зараз він планує завести собаку, відвідати музеї та спокійно відпочити в гамаку. У вільний час хоче вчитися грати на фортепіано та гітарі.

Далі я хочу розслабитися, сповільнити рух, вимкнути телефон і просто заспокоїтися. Я думаю, що незабаром у світі стане галасливо. Я просто хочу послухати маленького хлопчика всередині себе, – повідомив Яг'я Абдул-Матін.



Обкладинка серпневого номеру видання The Hollywood Reporter / Фото The Hollywood Reporter