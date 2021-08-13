Однажды сценарист Дэймон Линделоф со своей женой смотрел сериал "Рассказ служанки". Он отметил особую харизму актера Ягья Абдула-Матина II и заметил, что от него невозможно было отвести взгляд, даже когда он делил экран с такой известной звездой как Элизабет Мосс.

К теме Кристина Риччи присоединится к "Матрице 4": все, что известно о фильме

Магнитный актер имеет ряд важных ролей в фильмах и сериалах. Во втором сезоне "Рассказа служанки" в частности, актер сыграл роль Омара в третьем эпизоде "Багаж". Сегодня вы узнаете, что чувствовал актер, когда снимался в "Аквамене", "Матрице 4" и "Кендимене".

"Аквамен" – роль Черной Манты

Молодому актеру нужен был прорыв, и это произошло, собственно, когда вышел "Аквамен" Джеймса Вана. Фильм превысил самые оптимистичные прогнозы с 1 миллиарда долларов во всем мире. Абдула-Матина, сыгравшего злодея Черную Манту, критики назвали изюминкой фильма. Поскольку некоторые новички неохотно брались за свои роли антагонистов, боясь быть названными несимпатичными, Абдул-Матин говорил: "Плохого парня всегда интереснее исследовать".

"Аквамен" 2: Абдул-Матин рассказывает о сценарии и своем персонаже

"Кендимен" – роль Энтони Макоя / Кендимена

Деймон Линделоф упомянул: "Я думаю, что он намеренно берется за все, что имеет определенный риск". У "Кендимена" он герой, злодей? Во многих героях, которых он играет, есть что-то своеобразное. Вы не всегда знаете, что они думают, но понимаете, что они чувствуют. И это что-то уникальное для его процесса".

Я хотел быть лидером на съемочной площадке, рассказывать историю о Чикаго и художнике,

– говорит Абдул-Матин о съемках 2019 года.

"Я знал, что привязан к чему-то такому, что было полно богатой истории черного фольклора. Этот рассказ был очень важен для меня и людей из тех мест, из которых я родом. Я вырос в таких проектах, в частности, в "Кендимене", – дополнила звезда.

Интервью с Абдул-Матином о "Кендимене": смотрите видео

Сценарист Аарон Соркин также прокомментировал роль Ягья и поделился, что не всегда актер может на все влиять, не всегда умеет действовать разумно, сильно или смешно.

Ягья совершенно орудует той землей, на которой он стоит. Именно это, в сочетании с актерским мастерством мирового уровня, делает из него кинозвезду,

– дополнил Соркин.



Ягья Абдул-Матин / Фото The Hollywood Reporter

"Матрица 4" – главная роль

В марте 2020 года Абдул-Матин отснял "Матрицу 4", в частности, сцены в Сан-Франциско. Позже отправился в Чикаго. За день до того, как он должен был лететь в Берлин на съемки основной части фильма, Варнерс позвонили, что останавливают производство. Он вернулся домой в Нью-Йорк и ждал до июня 2020 года, когда съемки возобновили.

На съемки он пришел с двоюродным братом и поделился, что он всегда выручал его на съемочной площадке. "Мне нужны были дружба, компания и родственная связь", – поделился актер.

"Матрица 4", как снимали фильм: смотрите видео

"Я помню Киану и его первую реплику. Я поднял глаза, увидел Ривза и сказал: "О, черт, я действительно в "Матрице". И технология, которую внедрила Лана Вачовски, и кинопроизводство, и оборудование для камер, которых я никогда раньше не видел. Это так амбициозно. Было действительно интересно снимать "Матрицу" в то время, когда мир и сама реальность были так искажены", – отметил Ягья.

Интересно 5 звезд Голливуда, которые возглавили список самых желанных актеров 2021

Факты о Ягье Абдуле-Матине

С первых дней своей жизни в Новом Орлеане Абдул-Матин находился в центре внимания, был любимым ребенком в семье.

"Будучи самым младшим ребенком, я привлекал большое внимание" – делится воспоминаниями он. "Мы были просто глупы. Мы позволяли себе многое. Когда я вышел в свет, мне было комфортно. Мир был моей сценой. Родители всегда вызывали у меня доверие. Я верил, что могу все. Поэтому я охотно вышел на сцену и любил, любил, восхищался вниманием".



Ягья Абдул-Матин / Фото The Hollywood Reporter

Актер никогда не думал об актерской карьере. Никто из его братьев и сестер не занимался искусством.

Я никогда не думал, что актерская игра – это что-то настоящее. Я не знал, что могу это сделать,

– рассказывает звезда.

В первые дни своей славы он черпал вдохновение из различных проектов, в которых снимались: Дензел Вашингтон, Дик Ван Дайк, Мэри Поппинс и Дастин Хоффман

Они все были хитрыми. И я помню, как я это имитировал, – вспоминает актер.

В возрасте 29 лет получил свою первую роль в сериале "Отрыв", создателями которого являются Баз Лурманн и Стивен Эдли Гурджис.

Мы действительно верим в Ягью как в звезду кино. У него есть весь пакет: ремесло, харизма, амбиции и чувство самосовершенствования,

– подчеркивает продюсер ния Кейкендалл.



Абдул-Матин в сериале База Лурманна / Фото The Hollywood Reporter

Абдул-Матин о будущих планах

После выхода "Аквамена 2" он сделает шестимесячный перерыв, прежде чем браться за будущий боевик "Безумный Макс: Фуриоса" в 2022 году. Сейчас он планирует завести собаку, посетить музеи и спокойно отдохнуть в гамаке. В свободное время хочет учиться играть на фортепиано и гитаре.

Дальше я хочу расслабиться, замедлить движение, выключить телефон и просто успокоиться. Я думаю, что вскоре в мире станет шумно. Я просто хочу послушать маленького мальчика внутри себя,

– сообщил Ягья Абдул-Матин.



Обложка августовский номер издания The Hollywood Reporter / Фото The Hollywood Reporter