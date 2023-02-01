З романтичним треком Соловій та Пивоварова: творці "Мавки" показали основний трейлер анімації

Довгоочікувана "Мавка. Лісова пісня" вийде в кіно 2 березня. За місяць до прем’єри, творці анімаційної стрічки презентували основний трейлер із романтичним саундтреком "Мова Вітру" у виконанні Христини Соловій.

Коли творці мультфільму починали роботу над стрічкою, то прагнули адаптувати геніальну “Лісову пісню” Лесі Українки для сімейної анімації з щасливим кінцем, а також порушити актуальні сьогодні екологічні питання. Але, за словами креативної продюсерки Анни Єлісєєвої, "Мавка. Лісова пісня" сильно перегукується з подіями, які спіткали кожного українця у 2022 і тривають нині.

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"Проте, ми віримо, що, як у нашому мультфільмі, так і у житті, світло обов'язково переможе темряву, і любов здолає зло", – сказала продюсерка.

Творці "Мавки. Лісової пісні" презентували основний трейлер мультфільму

У трейлері показані неймовірні локації, натхненні українськими краєвидами. А Мавка постає перед глядачами у новому образі — вона прокидається після зимового сну й пробуджує увесь Магічний Ліс.

Режисер анімаційної стрічки Олег Маламуж порадив глядачам бути пильними під час перегляду трейлера, а згодом — і мультфільму, аби не пропустити жодної важливої деталі.

Художники та аніматори приділили увагу кожному листочку, об’єкти дуже добре пропрацьовані технічно, також в них закладені певні сенси. Орнаменти й символи — важлива складова нашої історії. Вони зображені на деревах, каменях, на самих героях і їхньому одязі, предметах вжитку тощо,

– сказав він.

Наприклад, ландшафт на верхівках пагорбів, на яких знаходиться село, зображений у формі писанкових розписів, які символізують зародження і збереження життя, плодючість. А образи персонажів відтворюють їхні характери та особливості середовища, у якому вони мешкають, – продовжив режисер.

До того ж у новому трейлері можна почути оркестрові теми, над якими працював композитор Даріо Веро та романтичну пісню у виконанні співачки Христини Соловій, а також Артема Пивоварова, який подарував свій голос Лукашу. Відомо, що музиканти разом написали текст пісні, а Артем створив музику. Прем’єра пісні та кліпу до неї відбудеться вже 14 лютого, до Дня Закоханих.

"Мавка. Лісова пісня": дивіться основний трейлер мультфільму